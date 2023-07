Wilson, azienda leader nella fornitura di articoli sportivi, è entusiasta di annunciare le sue attività a sostegno della prossima stagione di beach volley 2023 in Italia. Nell’ambito del suo impegno a favore di questo sport, Wilson sponsorizzerà più di 50 eventi durante la stagione estiva in collaborazione con la Federazione Italiana Beach Volley, che ha recentemente fatto tappa a Catania.

Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a un notevole aumento della popolarità del beach volley. Nel 2021, c’erano circa 90.000 giocatori ufficiali e oltre 5.000 scuole di beach volley. Tuttavia, durante la pandemia COVID-19, il beach volley è emerso come uno dei pochi sport autorizzati, portando a un significativo aumento del numero di giocatori. Si stima che il numero sia più che raddoppiato, sia tra i dilettanti che tra i professionisti.

Per continuare ad alimentare questa ondata di popolarità, il supporto di Wilson va oltre il sostegno finanziario. L’azienda si impegna attivamente con gli atleti e investe nello sviluppo dei loro talenti, sponsorizzando oltre 10 giocatori che partecipano ai tornei italiani e selezionando due giovani atleti promettenti per sostenerne e alimentarne la crescita. Attraverso questa partnership, Wilson mira a creare i migliori prodotti possibili per i giocatori di beach volley, raccogliendo feedback, conducendo test sui prodotti e promuovendo il proprio marchio sulla sabbia.

Il pallone da gioco OPTX è stato riconosciuto come uno dei migliori palloni da beach volley, in grado di offrire un’esperienza di gioco unica. Inoltre, anche gli zaini Wilson sono diventati una scelta popolare tra i giocatori, offrendo funzionalità e stile. L’azienda è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti, con particolare attenzione al suo progetto “gen green”. Questa iniziativa

mira a utilizzare materiali riciclati nella produzione di palloni e accessori, riducendo al minimo l’impatto ambientale del processo produttivo.

Eugenio Ceravolo, Key Account Manager Wilson Team Sports Italy di Wilson, ha espresso il suo entusiasmo per il futuro del beach volley in Italia, dichiarando: “Il nostro piano è quello di continuare a essere il pallone numero uno utilizzato per giocare a beach volley. Abbiamo raggiunto questo obiettivo lo scorso anno e ora il nostro sogno è diventato realtà, con più palloni da gioco Wilson OPTX visibili sulla sabbia di qualsiasi altro marchio. Le caratteristiche uniche del nostro pallone, che forniscono sia potenza d’attacco che un maggiore controllo, contribuiscono a un’esperienza di beach volley accattivante ed esaltante”.

