La VIII edizione del concorso fotografico “Il Borgo più bello d’Italia in uno scatto” dedicato alle bellezze di Petralia Soprana è in dirittura d’arrivo ( scadenza presentazione foto il 31 agosto). Il tema scelto per questa edizione e: “Fotografa le tradizioni di Petralia Soprana”

Il concorso invita gli appassionati di fotografia a raccontare attraverso uno scatto le tradizioni di Petralia Soprana valorizzando riti, celebrazioni, costumi, attività artigianali, antichi mestieri, paesaggi identitari e ogni espressione della cultura locale che racconti l’anima e la memoria del paese. Un viaggio per esaltare la bellezza e l’autenticità di questo borgo attraverso le atmosfere che creano le tradizioni di Petralia Soprana.





La partecipazione al concorso, bandito dal Comune e sposato dall’azienda Italkali, è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie formato minimo (40 x 30 cm) unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata. Sono ammesse fotografie inedite in bianco e nero e/o colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Il materiale dovrà essere inviato o consegnato in un plico entro il 31 agosto 2026.

Le fotografie dei partecipanti al concorso saranno sottoposte al voto di una giuria che esprimerà un giudizio insindacabile. Alcune di esse faranno parte del calendario 2027 che sarà realizzato dall’amministrazione comunale.

Tre i premi in denaro: 700 euro al 1°, 500 al 2° e 300 euro al 3°.

Tutti i dettagli sono contenuti nel bando reperibile sul sito del comune di Petralia Soprana.

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