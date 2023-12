Il Brass Group per le Scuole con una serie di attività rivolte ai giovani, agli studenti amanti della musica e della creatività sonora. Diversi gli appuntamenti a cui potranno partecipare le giovani leve a partire dalla partecipazione al Bando per la Brass Youth Jazz Orchestra per continuare con il Concerto di Natale realizzato direttamente dagli allievi della Scuola Popolare di Musica del Brass, ed ancora l’Openday in decentramento a Polizzi a cura del Dipartimento Educational rivolto a tutte le scuole. Novità assoluta l’attività della Rete Brass Educational con cui il Brass apre le porte a tutti gli studenti regionali. Un nuovo Circuito Cultuale, uno spazio di confronto e di sviluppo nell’area della ricerca educativa per lo studio sonoro e musicale. Attraverso il Dipartimento Educational del Brass si è attivata la Rete che intende abbracciare le esigenze, i desideri e le qualità da sviluppare degli allievi che amano studiare il percorso didattico della musica jazz. L’appuntamento in programma è fissato per venerdi 15 dicembre a partire dale ore 10.15 al Cinema Cristallo di Polizzi Generosa alla presenza del sindaco, Gandolfo Librizzi, il direttore della Scuola, il Maestro Vito Giordano, il coordinatore del Brass Educational, Roberto Cuccia. Durante l’OpenDay si discuterà della Musica per l’Inclusione: il Progetto Sjmuland e la rete scolastica jazz e pop Brass School. La Rete Brass Educational rappresenta una risorsa rilevante nell’ampio panorama del sistema educativo, non solo per i principi che ne caratterizzano la cultura e l’azione, soprattutto per la particolare attenzione rivolta all’area dei Bisogni Educativi Speciali. La Rete si propone come un metodo di lavoro, un percorso di ricerca estremamente attuale che intende, grazie ad approcci formativi che si avvalgono del canale sonoro-musicale, promuovere l’inclusione scolastica e sociale di ciascun alunno mettendo al centro la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dell’età evolutiva, delle vocazioni, delle differenze e dell’identità di ciascuno. A tale fine offre servizi educativi e formativi inclusivi legati alla didattica della musica Jazz nonché servizi di assistenza e tutoraggio per la progettazione educativa nell’ambito dello svantaggio scolastico.

Altro importante evento organizzato dal Brass Group è relative agli allievi della Scuola Popolar di Musica del Brass Group protagonisti dei concerti al Real Teatro Santa Cecilia in scena con il Concerto di Natale:

La Scuola Popolare di Musica del Brass protagonista con i propri allievi delle feste natalizie del Brass Group. Sarà una giornata con i giovani talenti a cui il Brass dedicata da decenni largo spazio con produzioni messe on stage proprio per le giovani leve. Appuntamento con lo spettacolo “Concerti di Natale” domenica 17 ore 18.00 al Real Teatro Santa Cecilia. Entreranno in scena gli allievi della classe di canto jazz di Lucy Garsia, Carmen Avellone e Antonella Schirò il cui repertorio è soprattutto incentrato sulla canzone di Natale attraverso la sua storia internazionale per cui ai classici natalizi tradizionali si alterneranno brani che rappresentano il Natale nei vari generi musicali del 900: dal jazz al country al rhythm and blues e al pop. I docenti che accompagneranno gli studenti saranno: Giuseppe Preiti al piano, Giuseppe Costa al contrabasso, Giuseppe Madonia alla batteria. Il costo del biglietto per entrambi i concerti della Scuola Popolare di Musica è di euro 5. Info biglietti e prenotazioni: The Brass Group – www.bluetickets.it; brasspalermo@gmail.com, tel. 334 739 1972.

La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group si adopera anche a vantaggio e per la formazione dei giovani musicisti di jazz. Per la concomitanza di un ciclo di concerti dell’orchestra giovanile, impegnata nel corrente mese di dicembre in ben tre produzioni (Carmen Avellone, Amy Winehouse e The Magic of Music), è prorogato l’Avviso per la costituzione dell’organico della Brass Youth Jazz Orchestra. Pertanto, i giovani interessati a partecipare alle selezioni sono invitati a compilare il form ed inviare la scheda di partecipazione rinvenibile nel sito della Fondazione, entro e non oltre le ore 24:00 del 31 dicembre 2023, all’indirizzo www.thebrassgroup.it.

L’Avviso è rivolto ai giovani talenti di età compresa tra i 15 e i 35 anni. All’interno della domanda si dovrà inserire il link Suona con Noi al Brass.

