Un ricordo indelebile nel vissuto della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group che si associa alle centinaia di messaggi a livello internazionale per la grande perdita del mondo musicale dell’artista e compositrice Carla Bley. Si legge nella nota diramata dalla presidenza della Fondazione, a firma del M° Ignazio Garsia “Ciao Carla, ancora grazie per la bellissima musica che hai regalato alla nostra Orchestra. Il Brass tutto ti porta nel cuore con immenso affetto”

Tra le tante foto che scorrono negli archivi del Brass Museum vi sono infatti proprio quelle di Carla Bley che dopo aver registrato il suo disco prodotto e distribuito a livello mondiale dalla ECM, scegliendo l’Orchestra Jazz Siciliana come unica orchestra italiana con cui registrare, ha affermato “Io e Steve Swallow ricordiamo con immenso piacere quella settimana trascorsa a suonare con la splendida Orchestra Jazz Siciliana e il disco fatto assieme”. Ed è proprio la Bley che un paio di anni fa è stata immortalata al Real Teatro Santa Cecilia in una serie di scatti di Arturo Di Vita che ne hanno evidenziato la peculiarità nei movimenti e nelle vibrazioni estetiche e soprattutto la sua musica ancora una volta ha donato emozioni a tutti noi.

