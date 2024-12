E’ stato presentato ieri sera, a Palermo, il calendario 2025 ideato da Angelo Butera, regista e direttore artistico del progetto “Sicilia L’Isola Della Bellezza”. Il calendario sarà distribuito ai tour operator nazionali e regionali. Per ogni mese, vede al suo interno, i più famosi festival d’autore di Sicilia: da Castelbuono Jazz Festival, al Festival delle Musiche di Marineo, le Orestiadi di Gibellina, Barbablù Fest di Morgantina, Ypsigrock, le tragedie greche di Siracusa, i nastri d’Argento di Taormina e tanti altri.

“Ringrazio Angelo per questi appuntamenti – spiega Mario Cicero, sindaco di Castelbuono – eventi come quelli che lui promuove sono importantissimi perché l’attività che facciamo sul piano culturale diventa opportunità per offrire le peculiarità del nostro territorio. Il 13 dicembre saremo all’ospedale di Taormina, con un concerto per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica. Le attività culturali del jazz festival non sono solo musica ma sono anche attività attente al sociale”.

“Sono contento perché spero qualcosa stia cambiando – spiega Angelo Butera – bisogna provare ad alzare l’asticella, non è più possibile sostenere sagre anche improbabili. Bisogna pensare ad iniziative di alto livello. Bagheria, ad esempio, la città di Guttuso, Tornatore, Buttita, Giardina, Scianna, Maraini, è conosciuta ultimamente come la città dello sfincione. Nella filiera del turismo l’enogastronomia deve avere una parte di spazio ma non essere protagonista”.

Nel calendario uno dei mesi è dedicato a “Mondello all’alba e tramonto” la manifestazione organizzata da Vincenzo Montanelli. “Mondello – spiega Montanelli – è un luogo assolutamente magico ed il nostro progetto prevede concerti in due fasce orarie insolite che comunque hanno sempre registrato il sold out”. Al forum erano presenti anche Toti Piscopo direttore di Travelnostop e Salvatore Caltagirone commissario dell’ente parco delle Madonie. Ecco che nasce sul momento ad Angelo Butera “l’idea di creare una borsa del turismo delle Madonie”, ha annunciato Butera, coinvolgendo nella discussione anche il Sindaco Cicero che da qualche giorno è anche presidente del Gal Madonie. Alla presentazione del calendario anche il sindaco di Marineo Franco Ribaudo che ha sottolineato: “ci sono appuntamenti che diventano punti di riferimento per chi sceglie la Sicilia come meta per le sue vacanze. Serve fare un lavoro di rete”.

“Fare sinergia ci porta ad azioni che portano qualcosa di concreto per il territorio – ha detto l’assessore regionale al Turismo, lo Sport e lo Spettacolo Elvira Amata – dobbiamo avere una visione e una programmazione. Abbiamo un patrimonio immenso. I punti di forza della Sicilia sono tantissimi. Noi possiamo portare a reddito anche le albe e i tramonti. I punti di debolezza vanno trasformati in punti di forza”.





