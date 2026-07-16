Nuovo riconoscimento nazionale per Daniente, cantautore originario di Catania, che nello scorso fine settimana ha conquistato il premio Miglior Testo al Contest Energie 2026, manifestazione dedicata alla musica emergente svoltasi nell’area metropolitana di Bologna.

La giuria ha premiato il brano “Fluido”, assegnandogli il riconoscimento con la motivazione: “Per un testo autentico, intenso e capace di comunicare con efficacia emozioni e significati.”





Si tratta di un riconoscimento significativo per l’artista siciliano, che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso musicale tra Catania e Bologna, mantenendo un forte legame con la propria terra anche all’interno delle sue canzoni. Proprio in Fluido, il brano premiato, emerge una scrittura personale capace di raccontare emozioni e identità senza lasciarsi imprigionare in un unico genere musicale.

Dopo l’esordio con Fluido, prodotto da Must Rush per Hopeland, Daniente ha proseguito il suo percorso artistico pubblicando i singoli Umami, Psichedelica, Signorine nel metrò e Kamchatka ed Alaska, confermando una cifra stilistica in continua evoluzione e ottenendo spazio nelle programmazioni radiofoniche italiane ed estere.





Il premio ottenuto al Contest Energie 2026 rappresenta un’ulteriore conferma del valore della sua scrittura e porta ancora una volta il nome della Sicilia sul palco di una manifestazione nazionale dedicata ai nuovi talenti della musica.

SOCIAL

www.instagram.com/daniente_

https://www.instagram.com/hopelandstudio/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.