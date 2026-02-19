Esce oggi, 19 febbraio su Hopeland il nuovo singolo dell’artista cresciuto sotto l’Etna, che mescola nostalgia pop, citazioni d’autore e il legame indissolubile con le proprie radici.

C’è un filo invisibile che unisce il mare della Sicilia alle nebbie di Bologna, un confine sottile come quello di una partita a Risiko. È su questo asse che si muove “Kamchatka ed Alaska”, il nuovo singolo di Daniente, in uscita giovedì 19 febbraio per l’etichetta Hopeland e prodotto da Must Rush.

Daniente, al secolo Daniele, è catanese nel DNA: nato e vissuto all’ombra del vulcano fino ai 23 anni, ha poi scelto Bologna come casa, portando però con sé quella capacità tutta siciliana di osservare il mondo con profondità e una punta di malinconia vulcanica. In questo nuovo brano, la distanza emotiva dopo la fine di una storia diventa geografia: i territori del celebre gioco da tavolo diventano metafora di due mondi lontani ma ancora inevitabilmente connessi.

IL BRANO: TRA MONET E LA SICILIA La narrazione di Daniente è fortemente visiva. Nel testo, i panorami siciliani dell’infanzia e della giovinezza sfumano in scorci urbani contemporanei, come la Unipol Tower di Bologna. È un flusso di coscienza che cita Kandinskij e Taylor Swift, Stephen King e Tarantino, ma che trova il suo cuore pulsante nei ricordi che tornano “come nei dischi”.

“Kamchatka ed Alaska è il mio modo di raccontare quel vuoto che resta quando una persona se ne va, ma la sua presenza continua a occupare i tuoi spazi mentali,” spiega l’artista. “È un brano che vive di contrasti, esattamente come la mia storia: tra la stasi del passato a Catania e la fuga costante che ho cercato altrove.”

LA PRODUZIONE Il tappeto sonoro curato da Must Rush accompagna il racconto con un sound avvolgente ed essenziale. La produzione non sovrasta mai la parola, lasciando che siano le immagini – dai treni persi alle sigarette spente – a parlare all’ascoltatore. Il singolo sarà accompagnato da un video ufficiale che riprende l’estetica intima e cinematografica del pezzo.

