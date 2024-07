Vincere con la forza della musica che racconta il sociale, l’appoggio di un intero quartiere e tanti fan conquistati online.

È stato questo il mix magico che ha permesso al cantautore palermitano del quartiere Cruillas D4L1 di vincere il contest organizzato dal Good vibes music festival.

Marco Pirrotta, questo il nome all’anagrafe di D4l1, ha conquistato il diritto di esibirsi sul palco della manifestazione, che si terrà a Sciacca in piazza Angelo Scandaliato il 29 luglio.

D4l1 ha fatto suo il pubblico del Web con il brano “Dimmi che cos’è”.

Una nuova vittoria per “Marco on the block” – che è anche un barbiere, considerato tra i più creativi della Sicilia nel mercato internazionale – che da anni racconta con i suoi brani la vita dei giovani di periferia di Palermo, alla ricerca di una vita normale e dove l’uso della testa vince sia sulla criminalità che sull’ingiustizia dello Stato.





Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

