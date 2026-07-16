C’è una colonna sonora che accompagna le escursioni in mare e le giornate di vacanza a Lampedusa. È “Fuga d’estate”, il nuovo singolo del cantautore palermitano Felice Demetrios Taranto che, a pochi giorni dalla pubblicazione sulle principali piattaforme digitali, è già diventato uno dei brani simbolo dell’estate sull’isola. Diffuso dalle imbarcazioni che ogni giorno accompagnano migliaia di turisti alla scoperta delle cale e delle acque cristalline di Lampedusa e trasmesso da numerosi locali della centralissima via Roma, il brano sta conquistando residenti e visitatori, trasformandosi in un autentico tormentone estivo.

Il videoclip è disponibile al link ufficiale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-IWiR7IT2kI e su Spotify https://open.spotify.com/intl-it/track/7vehJBlwMXckfge0WgRSK4?si=f8cf13b4bb2b45c9





Scritto e interpretato dallo stesso Felice Demetrios Taranto, autore del testo e della melodia, “Fuga d’estate” è una bachata che profuma di Mediterraneo e racconta l’identità più autentica dell’isola. Un brano che unisce un ritmo coinvolgente ai colori, alle atmosfere e alle emozioni di Lampedusa, diventando un omaggio alla sua comunità, alle sue tradizioni e alla sua bellezza.

Girato interamente sull’isola, il videoclip porta la firma del regista Gaetano Mulé e racconta Lampedusa attraverso le persone che la vivono ogni giorno. Accanto agli anziani, custodi della memoria collettiva, trovano spazio i giovani dell’Asd espressione danza di Sara Flamini, protagonisti delle coreografie che accompagnano il racconto musicale. Alla realizzazione del brano hanno collaborato Cinzia Licciardi alla fisarmonica e Giovanni Garito alle percussioni.





Tra gli aspetti più significativi del progetto spicca anche la partecipazione degli attori del film “Respiro” di Emanuele Crialese che, a quasi venticinque anni dall’uscita della pellicola, tornano a Lampedusa in un ideale filo conduttore tra cinema, musica e tradizioni popolari. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Lampedusa e Linosa che si propone non soltanto come progetto musicale, ma come valorizzazione del patrimonio culturale e umano dell’isola.





«Il videoclip non è solo il manifesto audiovisivo di un brano estivo da ballare, ma un’opera corale dedicata a Lampedusa – afferma Felice Demetrios Taranto –. Abbiamo coinvolto sia i bambini di allora, oggi adulti, del film ‘Respiro’, sia gli anziani dell’associazione ‘La Coccinella’. È un omaggio a chi ama quest’isola, nato grazie al contributo di tantissimi lampedusani che hanno creduto e partecipato al progetto».

“Fuga d’estate” segna una nuova tappa del percorso musicale di Felice Demetrios Taranto, dopo le pubblicazioni dei videoclip delle cover “Così Celeste” di Zucchero e “Il Mondo” di Jimmy Fontana. Un cammino profondamente legato alla comunità lampedusana. Taranto ha infatti prestato la sua voce da tenore al coro che ha accompagnato la Messa Pastorale celebrata a Lampedusa da Papa Leone XIV, a tredici anni dalla storica visita di Papa Francesco.





L’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto il brano ha già portato alla programmazione di numerosi appuntamenti estivi sull’isola, durante i quali “Fuga d’estate” sarà eseguita dal vivo. Tra questi anche il Kamalé Festival, occasione in cui Felice Demetrios Taranto presenterà un nuovo progetto musicale dedicato ai cento anni dalla nascita di Rosa Balistreri, figura simbolo della musica popolare siciliana.





FOLLOW Felice Demetrios – https://linktr.ee/felice_demetrios?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGnQQynX3g_rr08Gzd7AEtLckaWyDpLRib5Z6b54yWph3Zd_gJ7c5O2Hqiycb8_aem_Uu16YXEMI_9Va1ta1FcUIw

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.