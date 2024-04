Tarci, cantautore siciliano d’adozione toscana, debutta nei digital store con “Tu…”, un singolo che parla direttamente al cuore. Frutto della collaborazione con il produttore Massimiliano Cenatiempo e distribuito da Greys Company, “Tu…” rappresenta il primo capitolo di un ambizioso progetto discografico che l’artista intende sviluppare nei prossimi anni. Interamente scritto dallo stesso Tarci, “Tu…” invita gli ascoltatori ad un’introspezione profonda, inaugurando così il suo percorso nel mercato con una promessa: rinnovare il linguaggio dell’amore nella musica contemporanea.

“Tu…” è una delicata esplorazione dell’amore nelle sue molteplici forme e sfumature – l’amore per una moglie, un figlio, una madre, un amico. Tarci, con la sua scrittura emblematica e riflessiva, si avventura nel territorio vasto e complesso dei sentimenti, rivelando che, a volte, le parole più semplici possono essere le più difficili da pronunciare. «Non so dirti che ti amo, troppo forte per un uomo», canta, esprimendo la vulnerabilità e l’intensità a cui un singolo “ti amo” può portare.

Il brano si apre con un’emozionante constatazione: «Quante cose vorrei dirti, ma non son bravo io con le parole»; un verso che, sin da subito, immerge l’ascoltatore nella sincerità e nella fragilità dell’artista. È una confessione, un’ammissione che, nonostante la difficoltà di esprimere verbalmente i propri sentimenti, l’amore trova sempre un modo per manifestarsi – un semplice abbraccio, uno sguardo, una canzone.

La collaborazione con Massimiliano Cenatiempo, noto per la sua abilità nel creare arrangiamenti emozionali, aggiunge una dimensione sonora ricca e avvolgente al brano. La produzione di “Tu…”, concepita per amplificare l’intimità delle parole di Tarci, crea un’atmosfera in cui l’ascoltatore può perdersi, ritrovandosi. La Greys Company, con la sua visione all’avanguardia, ha riconosciuto il potenziale trasformativo del singolo, sostenendo Tarci nella sua missione di portare al mondo una nuova consapevolezza dei sentimenti attraverso la musica.

La forza di “Tu…” risiede nella sua capacità di parlare direttamente all’anima di chi ascolta, conducendo ad un’importante riflessione su come l’amore possa essere espresso e vissuto in modi differenti, anche quando le parole faticano ad uscire. Tarci racconta questa dinamica con delicatezza e poesia, accompagnato da un arrangiamento che esalta la purezza del messaggio.

Ma in quest’opera, l’artista non si limita a narrare la purezza di un sentimento in termini convenzionali; attraversa invece le barriere del visibile per sfiorare e penetrare quelle dell’invisibile, dove i battiti prendono vita in gesti e si dichiarano in momenti di silenzio carichi di significato, in sguardi che comunicano più di mille parole. È qui che il pezzo assume una dimensione universale, giungendo con autenticità e immediatezza a chiunque abbia mai sperimentato la complessità di amare e di essere amati. «Tu mi fai sentire grande e per me tu sei importante» canta Tarci, ricordandoci che l’amore, nella sua essenza più pura, ha il potere di elevare, di guarire e di trasformare.

La carriera di Tarci, sebbene abbia preso il via ufficiale solo nel 2024, è costellata di anni di dedizione e passione per la musica. La sua scelta di aprire finalmente il proprio cuore al mondo, superando incertezze e paure, si riflette nella sincerità e nell’istantaneità delle sue parole. “Tu…” è solo l’inizio di un viaggio che lo vedrà esplorare ulteriori profondità dell’esistenza umana attraverso le sue release, promettendo di essere una voce guida per le nuove generazioni, un bagliore di speranza per chi cerca comprensione nei meandri dei propri sentimenti.

Con “Tu…”, Tarci non offre solo una canzone, ma un manifesto emotivo che ridefinisce l’essenza stessa della Canzone d’Amore. Questa piccola gemma indie-pop diventa un ponte tra le anime, un invito a condividere e a vivere i sentimenti in ogni loro forma, ricordandoci che la vera forza risiede nell’essere capaci di amare se stessi per poter poi donare incondizionatamente agli altri.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.