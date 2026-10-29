Una delle figure più autorevoli della Chiesa italiana ed europea arriva a Terrasini per rendere omaggio a San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della sua morte. Domani, giovedì 29 ottobre, alle 17.30, Palazzo d’Aumale ospiterà il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana e del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, protagonista di una lectio magistralis dal titolo «Francesco, uomo dell’Assoluto».

Un appuntamento di particolare prestigio, che offrirà l’occasione per approfondire la dimensione spirituale e universale del messaggio francescano attraverso la riflessione di una personalità che ha ricoperto incarichi di primo piano nella Chiesa cattolica.





L’incontro si inserisce nella rassegna «Francesco d’Assisi… Santo, e non solo! – Sentieri contemporanei tra fede, letteratura, storia, società, musica», promossa dall’associazione culturale «Così, per… passione!», presieduta da Ino Cardinale, nell’ambito delle iniziative dedicate agli ottocento anni dalla morte del Santo.

La presenza del cardinale Bagnasco segue di pochi giorni quella di fra Carlos Alberto Trovarelli, ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e 120° successore di San Francesco alla guida dell’Ordine, accolto il 23 ottobre dalla comunità di Terrasini per una giornata di incontri, spiritualità e musica.





Due personalità di grande rilievo, chiamate a offrire prospettive diverse e complementari sulla straordinaria attualità della figura di Francesco, il Santo che otto secoli dopo la sua morte continua a interrogare le coscienze e a indicare nella pace, nella fraternità e nella semplicità valori universali.

«La presenza del cardinale Angelo Bagnasco rappresenta un momento di particolare significato per la nostra rassegna e per l’intera comunità di Terrasini – afferma Ino Cardinale, presidente dell’associazione culturale “Così, per… passione!” –. Dopo avere accolto il successore di San Francesco, abbiamo l’onore di ospitare una delle voci più autorevoli della Chiesa contemporanea. La sua riflessione ci aiuterà a guardare oltre l’immagine più conosciuta del Santo di Assisi, per riscoprire la profondità della sua esperienza spirituale e la forza di un messaggio che continua a parlare al nostro tempo. In un’epoca segnata da conflitti, divisioni e incertezze, Francesco ci ricorda che la pace nasce anzitutto dal riconoscimento dell’altro e dalla capacità di costruire relazioni fondate sulla fraternità. È questo il senso della nostra iniziativa: creare occasioni di confronto e di crescita culturale e spirituale, aperte a tutti, credenti e non credenti».





Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, e di don Renzo Cannella, arciprete-parroco della Chiesa Madre «Maria Santissima delle Grazie». Seguirà l’introduzione di Ino Cardinale, prima della lectio magistralis del cardinale Bagnasco.

La manifestazione proseguirà con un momento musicale e canoro affidato al Wind Ensemble, composto da Salvatore Ferraro all’oboe, Giovanni La Mattina al clarinetto, Tommaso Santangelo al corno e Giulia Porcaro al fagotto. Si esibiranno inoltre Martina Giannola, vocalist, e Maria Cristina Ingrao al pianoforte.





L’appuntamento fa parte del ciclo di sedici iniziative dedicate a San Francesco, promosso dall’associazione culturale «Così, per… passione!» con il patrocinio e il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, del Comune di Terrasini, di Fondazione Sicilia, di AICCRE Sicilia e della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

L’appuntamento è per domani, giovedì 29 ottobre, alle 17.30, a Palazzo d’Aumale, a Terrasini.

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