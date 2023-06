È il carretto siciliano, simbolo per eccellenza del folklore siciliano, il protagonista assoluto della manifestazione “Terrasini fra storia, folklore e tradizione: il Carretto Siciliano” che si terrà a Terrasini venerdì 23 giugno e domenica 25 giugno.

Due giorni di approfondimenti culturali, degustazioni, momenti di intrattenimento musicale e spettacoli di vario genere tutti dedicati a quello che un tempo fu un mezzo di trasporto, diventato poi anche opera d’arte simbolo della Sicilia.

“È nostra volontà quella di far conoscere e valorizzare le origini e la storia del carretto siciliano, nonché le forme d’arte che sono confluite nel tempo in questo oggetto artigianale emblema dell’identità siciliana”, spiega l’Assessore alla Cultura del Comune di Terrasini, Vincenzo Cusumano.

Un progetto già avviato da qualche anno, che nel frattempo ha visto il riconoscimento dell’arte del carretto siciliano tra le eredità immateriali dell’Isola, ovvero l’iscrizione nel Registro delle eredità immateriali della Sicilia (Reis).

“In sinergia con la Regione Siciliana- racconta il Sindaco Giosué Maniaci- abbiamo intrapreso l’iter utile affinché il carretto siciliano venga promosso a Patrimonio Unesco. Sarebbe senz’altro un ulteriore importante riconoscimento sia per la Sicilia che per i siciliani, e in particolare per Terrasini che custodisce la collezione di carretti siciliani più importante della Sicilia”.

Non a caso è proprio il Museo d’Aumale- presso cui si possono ammirare più di 40 esemplari di carretti siciliani provenienti da varie zone dell’isola- la location scelta per molte delle iniziative della manifestazione. Proprio qui, venerdì 23 giugno, alle ore 17, si terrà un importante convegno per approfondire il tema da diversi punti di vista. A seguito dei saluti istituzionali dell’Assessore ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, del Sindaco di Terrasini Giosué Maniaci e della Direttrice del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo Maddalena De Luca, interverranno in particolare: il Prof. Giovanni Ruffino, il Prof. Rosario Perricone e il Prof. Sergio Bonazinga dell’Università degli Studi di Palermo, l’Architetto Domenico Targia, Direttore del Parco Archeologico Regionale d’Imera, Michele Ducato, pittore di carretti siciliani. Modererà il convegno la giornalista Alessandra Costanza.

Seguiranno gli appuntamenti con la degustazione “Companatico del carrettiere”, e con la “rievocazione dei canti dei carrettieri”, a cura di Melchiorre Di Salvo e Giovanni Di Salvo.

Durante la giornata, ma anche nella mattinata di domenica 25 giugno, sarà possibile ammirare l’esposizione dei carretti siciliani.

Nel pomeriggio di domenica, invece, a partire dalle ore 18, con partenza dalla Scuola Media Papa Giovanni XXIII, avrà luogo la sfilata dei carretti siciliani per le vie del paese, accompagnata da gruppi folkloristici e dalla Banda Musicale di Terrasini. Seguirà, alle ore 19.30, l’esibizione dei gruppi folkloristici presso il Museo Regionale Palazzo d’Aumale e alle ore 21 il Concerto Stornello Siciliano ad opera del Sicilia Classica Festival.

La manifestazione, promossa dal Comune di Terrasini con il Patrocinio della Regione Siciliana- Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha visto anche la partecipazione dell’Organizzazione del Sicilia Classica Festival e la direzione artistica di Nuccio Anselmo.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.