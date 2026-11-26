Nel ricordo della sua figura e della sua drammatica vicenda giudiziaria, il “Movimento Popolare Catanese” e l’associazione “Avvocatura e Futuro” hanno deciso di promuovere un incontro dedicato a uno dei temi più delicati e controversi della nostra storia giudiziaria:

Enzo Tortora e l’errore giudiziario: una riflessione sulla Giustizia, sulla libertà e sui diritti della persona

La vicenda del noto personaggio rappresenta, ancora oggi, una delle testimonianze più emblematiche delle conseguenze devastanti che un errore giudiziario può produrre sulla vita di una persona, sulla sua famiglia e sulla sua reputazione. Una storia che impone una riflessione profonda sul funzionamento della Giustizia, sulle garanzie dell’imputato, sulla presunzione di innocenza e sulla responsabilità di chi esercita il potere giudiziario.

Relatori l’Avv. Alessandro Lipera, penalista del Foro di Catania e il Prof. Aldo Rocco Vitale, docente universitario di Filosofia del diritto presso l’Università Europea di Roma.





INFORMAZIONI SULL’EVENTO:

Quando: Lunedì 30 novembre, ore 19:00.

Dove: Sede del Movimento Popolare Catanese – Via Gabriele D’Annunzio 79, Catania.

Luogo: Sede del Movimento Popolare catanese, Via Gabriele D’Annunzio, 79, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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