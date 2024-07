Dal 7 al 10 agosto, il Castello di Carini apre le porte per “Calici sotto le Stelle”.

La manifestazione rappresenta l’opening del Carini Jazz Festival, offrendo un’esperienza unica che combina l’incanto del cielo notturno con la raffinatezza del buon vino.

Dettagli dell’Evento:

– Data: Dal 7 al 10 agosto

– Orario: Dalle 19:00 alle 22:00

– Luogo: Castello di Carini

– Prenotazioni: Disponibili su www.carinicittaparlante.it

– TICKET 15,00 €

Durante “Calici sotto le Stelle”, i partecipanti potranno degustare una selezione di vini pregiati sotto un cielo stellato, immersi nella storica cornice del Castello di Carini. L’evento, pensato per celebrare l’enogastronomia e la cultura locale, anticipa le esibizioni jazz del Carini Jazz Festival.

Programma della Serata:

– Degustazione di vini selezionati dalle migliori cantine locali

– Visita con audiguida del Castello di Carini sotto le stelle

Partecipazione e Prenotazioni:

Per partecipare all’evento, è necessario effettuare una prenotazione sul sito ufficiale www.carinicittaparlante.it. Si consiglia di prenotare in anticipo per garantire la propria partecipazione, data la capienza limitata della location.

L’evento “Calici sotto le Stelle” è un’occasione imperdibile per gli amanti del vino, della musica e della cultura, offrendo un’esperienza sensoriale unica in una delle location più affascinanti della Sicilia. Non perdete l’opportunità di vivere una serata indimenticabile sotto il cielo stellato del Castello di Carini.

Vi aspettiamo numerosi per brindare insieme sotto le stelle!

per info:

carinicittaparlante@gmail.com

351 889 7383

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.