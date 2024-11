Il Catania Film Fest al via con una giuria di esperti tutta al femminile per scegliere i migliori film, documentari e corti Europei e del Mediterraneo 2024

Dal premio alla Carriera a Stefania Casini al tributo a Goliarda Sapienza nel centenario dalla nascita. Torna il Catania Film Fest, il Festival del cinema indipendente europeo e del mediterraneo, giunto alla XIII edizione

Catania, 5 novembre 2024 – Il 13. Catania Film Fest, il Festival del Cinema Europeo e del Mediterraneo, quest’anno si svolge nel capoluogo etneo dal 13 al 17 novembre 2024.

Presentata dalla madrina del festival, l’attrice catanese Nicol Angelozzi, la Cerimonia di apertura si terrà mercoledì 13 novembre a partire dalle ore 17.00 presso l’Auditorium “Concetto Marchesi” del Palazzo della Cultura di Catania, alla presenza delle Istituzioni, Partner, Associazioni locali, regionali e nazionali e di tutti i visitatori che intenderanno partecipare al Catania Film Fest. Durante la cerimonia verrà consegnato un premio alla Carriera all’attrice, sceneggiatrice e regista, Stefania Casini, che terrà una lectio magistralis e presenterà il documentario da lei diretto Nessuno come Ulisse (2024).

Proiezioni, incontri, un focus sul cinema greco, musica e degustazioni: 3 sezioni di film in concorso (Miglior Film e Documentario Indipendente Italiano; Miglior Film e Documentario Indipendente Europeo e del Mediterraneo; Miglior Cortometraggio Europeo e del Mediterraneo), per un totale di 39 titoli. Spazio inoltre a un Omaggio a Pietro Germi nel 50° anniversario della nascita, al cinema muto di Ernst Lubitsch, e al genius loci Goliarda Sapienza nel centenario dalla sua nascita.

Stefania Casini è il Presidente della Grande Giuria incaricata di giudicare i migliori film del Catania Film Fest ed è composta da esperti del mondo del cinema, della cultura e del teatro: Laura Silvia Battaglia (giornalista e documentarista), Lorna Nickson Brown (regista, sceneggiatrice e attrice), Giorgia Cecconi (direttrice del West London Film Festival), Rosalba Colla (direttrice del Animaphix Film Festival), Maria Lombardo (giornalista e critico cinematografico), Francesca Mazzoleni (regista e sceneggiatrice), Emanuela Pistone (attrice e regista teatrale), Ornella Sgroi (giornalista, critico cinematografico e scrittrice), Manuela Ventura (attrice); da giovani studenti di scuole secondarie, studenti universitari e di accademie e dal pubblico.

Da giovedì 14 novembre il Catania Film Fest si trasferirà da Zo Centro Culture Contemporanee, con una programmazione di proiezioni in concorso e fuori concorso che si concluderà la sera del 17 novembre con la Cerimonia di chiusura.

Oltre ai 39 film previsti, e distribuiti nelle sezioni in concorso, sono previsti 4 eventi speciali. Si parte giovedì 14 novembre con Sinestetica – Il cinema muto, un Omaggio al maestro del cinema tedesco, Ernst Lubitsch (ore 21), di cui sarà proiettata la commedia fantastica Die Puppe (1919), sonorizzata da Paolo Spaccamonti e Ramon Moro, in collaborazione con Zo. Si prosegue venerdì 15 novembre quando, nell’ambito del Focus sul cinema greco, dopo la proiezione gratuita di Animal di Sophia Exarchou (ore 19), in collaborazione con il Premio del Pubblico LUX 2025, dalle ore 21.30 si terrà un concerto a tema di musica greca eseguito da Vaggelis Mekouris e Luca Cioffi. Sabato 16 novembre, sarà la volta della proiezione del film Fuori concorso Indagine su una storia d’amore (2023) di Gianluca Maria Tavarelli (ore 21) con la partecipazione della protagonista, l’attrice Barbara Giordano, preceduto dal corto Make Me Italian (2024) di Bryan Mazzarello e infine, domenica 17 novembre, ci sarà la proiezione in anteprima siciliana del documentario Il Santo di carne di Giuseppe Alessio Nuzzo (ore 17) con l’attore Enrico Lo Verso e lo spazio anche per omaggiare la scrittrice Goliarda Sapienza, su cui sarà proiettato il documentario Désir et rébellion: L’art de la joie – Goliarda Sapienza (ore 18.30), diretto nel 2023 da Coralie Martin e con un cast che include la stessa Goliarda Sapienza, Angelo Pellegrino, Valeria Golino, Frederic Martin, Alberica Bazzoni, Nathalie Castagné, Silvia Tripodi e Monica Farnetti.

Ogni evento speciale sarà preceduto da una degustazione di vini delle Cantine Fina, Tenute Orestiadi e Distilleria dell’Etna F.lli Russo, dai sapori Tacchi & Sapori Factory e della cucina vegetale Plante che allieteranno anche la serata finale, ancora presentata da Nicol Angelozzi, tra la cerimonia di chiusura (17 novembre alle ore 20,30) con la consegna dei premi per le tre categorie in concorso e quelli speciali, e la proiezione dei titoli vincitori.

Il Catania Film Fest (CFF) è organizzato da Daniele Urciuolo per Alfiere Productions e dall’associazione Catania Film Festival, con la collaborazione dell’Associazione Zo. La direzione artistica è composta dal critico cinematografico Emanuele Rauco, dalla regista e sceneggiatrice Laura Luchetti e dal fondatore Cateno Piazza.

Il CFF è una manifestazione riconosciuta dal Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia e sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, sostenuta dall’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e Sicilia Film Commission e dal MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo, con il supporto dell’Istituto Ellenico di Cultura, e con il patrocinio del Comune di Catania e l’Ambasciata della Grecia in Italia. A questi si aggiungono altri enti pubblici, associazioni e sponsor privati.

****

Per il programma e ingressi al Catania Film Fest: www.cataniafilmfest.it

Per partecipare alla scelta del vincitore Premio del Pubblico LUX: guardate e votate i film sulla piattaforma dedicata al Premio del Pubblico LUX

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli italiano/inglese

Ufficio stampa

Alessio Accardo

Mob. + 39 392 4313370

Email: alessio.accardo69@gmail.com





Luogo: ZO Centro Culture Contemporanee , Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.