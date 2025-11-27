Il Centesimo rinnova la sua presenza ad Alcamo con l’apertura di un nuovo punto vendita, situato a pochi passi dallo store precedente. Un trasferimento che segna un grande salto per l’insegna e per la città: uno spazio più ampio, moderno e ricco di servizi, pensato per offrire un’esperienza di spesa ancora più completa. Il concept che guida l’apertura è chiaro: più grande, più reparti, più risparmio.

Il nuovo supermercato si distingue per la maggiore estensione e per un layout progettato per garantire comfort , funzionalità e un percorso d’acquisto intuitivo. I reparti freschi assumono un ruolo centrale, con importanti novità:

e per un layout progettato per garantire , e un percorso d’acquisto intuitivo. I reparti freschi assumono un ruolo centrale, con importanti novità: Macelleria servita , per un servizio personalizzato e una scelta più ampia

, per un servizio personalizzato e una scelta più ampia Panetteria , con pane caldo e prodotti da forno sfornati quotidianamente

, con pane caldo e prodotti da forno sfornati quotidianamente Gastronomia , con piatti pronti e specialità preparate al momento

, con piatti pronti e specialità preparate al momento Pescheria , con pescato fresco ogni giorno

, con pescato fresco ogni giorno Piante e Fiori, con assortimenti stagionali e idee regalo

Tra le innovazioni più rilevanti c’è anche l’area “Risparmio all’Ingrosso”, uno spazio dedicato ai grandi formati che permette a famiglie, professionisti e attività locali di accedere a un risparmio concreto acquistando quantità più convenienti. A completare l’offerta, ampie aree promozionali valorizzano ogni giorno offerte speciali e la filosofia dei prezzi sempre bassi, da sempre centrale nella proposta de Il Centesimo.

«Questo nuovo punto vendita rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo dell’insegna» afferma Marco Romano, Direttore Commerciale CDS Gruppo Romano. «Abbiamo voluto creare uno store più grande e funzionale, capace di offrire un servizio migliore e di rispondere con ancora più qualità e convenienza alle esigenze dei clienti di Alcamo. L’area “Risparmio all’Ingrosso” è una risposta concreta alla richiesta di risparmio intelligente, mentre l’ampliamento dei freschi rafforza il valore della nostra proposta quotidiana.»

Sulla stessa linea, Angelo Agliata, Amministratore CDS Gruppo Romano, sottolinea l’importanza strategica dell’apertura: «Questo progetto conferma la volontà del Gruppo Romano di investire sul territorio e di crescere insieme alle comunità in cui operiamo. Il nuovo punto vendita di Alcamo non è solo più grande: è più accogliente, più completo e pensato per migliorare davvero il servizio rivolto alle famiglie e alle attività locali. È un supermercato che guarda al futuro, mantenendo solido il legame con la città.»

A coronare l’apertura, Il Centesimo ha organizzato una giornata speciale dedicata ai clienti e alla comunità: animazione, dj set e degustazioni gratuite accompagneranno la scoperta del nuovo store e dei suoi reparti, trasformando l’inaugurazione in un momento di festa per tutta Alcamo.

