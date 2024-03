Il Cedifop, ente di formazione subacquea industriale che opera al porto di Palermo, entra nella famiglia EVBB (European association of institutes for vocational training) in qualità di socio. L’EVBB (The european association of institutes for vacational training) è l’associazione europea degli istituti di formazione professionale in prima linea nella promozione dell’istruzione e dell’IFP.

L’EVBB rappresenta, infatti, una rete no-profit di oltre 380 scuole professionali, università e organizzazioni private che lottano per rendere l’istruzione una componente chiave della nostra vita. Coprendo tutti i campi e i livelli di istruzione e formazione, inmembri sostengono la creazione di una forza lavoro giovane, attiva e occupabile, ma anche lo sviluppo continuo dei professionisti impegnati. Da oltre 30 anni, l’EVBB lavora tra la Germania, l’Europa e il resto del mondo seguendo i valori di un’istruzione inclusiva, pertinente e di alta qualità e all’eccellenza, in collaborazione con una forte rete di membri motivati in tre diversi continenti: Europa, Africa e Asia. «Condividiamo lo stesso impegno: portare la formazione professionale nel futuro» hanno riferito dalla sede romana.

Lo scorso 14 marzo, in una riunione da remoto, si sono incontrati i vertici di EVBB e del Cedifop per un primo incontro utile a delineare i primi punti da sviluppare nel corso di questa nuova avventura.

Principalmente, grazie ai corsi finanziati dalla Comunità Europea, il Cedifop potrà partecipare ai bandi grazie ai quali fornire, a un numero di giovani sempre più crescente, un interessante sbocco occupazionale legato alle attività subacquee ad alti livelli professionali le cui richieste sono in costante aumento.

All’incontro in remoto, oltre al direttore del Cedifop, Manos Kouvakis, hanno partecipato: il formatore Francesco Costantino, l’esperto informatico Marco Salafia, il responsabile dell’EVBB Antonio Gennarelli e il responsabile per i progetti europei del Cedifop, l’economista e manager Daniele Fano.

L’ultimo interessante argomento, trattato al termine dell’incontro sul web, ha avuto per oggetto la realtà virtuale, argomento che l’ente aveva già trattato nel 2018 ma che, a causa di mancanza di finanziamenti, ha dovuto provvisoriamente archiviare in attesa dei nuovi programmi dei quali si parlerà più nel dettaglio in un incontro la cui data è da stabilire e che si svolgerà ancora da remoto.





Luogo: Porto di Palermo, Molo Sammuzzo, SICILIA

