Il Centro Studi “Pio La Torre” invita a partecipare alla manifestazione di domani, venerdì 3 ottobre, a piazza Giulio Cesare.

«È importante – afferma il presidente, Emilio Miceli – tenere alte la pressione e l’attenzione su quanto sta accadendo in queste ore a Gaza e alla Global Sumud Flottilla. L’Europa e il mondo, in queste settimane, hanno partecipato con emozione a questa originale mobilitazione che ha dato il segno di cosa sia la solidarietà e la vicinanza verso un popolo soggetto a un brutale genicidio. Per questo riteniamo che sia fondamentale esserci domani in piazza».





Luogo: Palermo, Piazza Giulio Cesare, PALERMO, PALERMO, SICILIA

