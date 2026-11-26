Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ha partecipato il 19 novembre a Oslo alla manifestazione “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, promossa dall’Ambasciata d’Italia in Norvegia nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane sui mercati internazionali.

L’evento, dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Sicilia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e promozione per i distretti produttivi siciliani tra cui Agrumi, Fico d’India, Cereali e Pasta, Dolciumi e per le principali realtà del comparto agroalimentare regionale. Il Consorzio ha preso parte all’iniziativa grazie al sostegno e alla collaborazione dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana.





A rappresentare il Consorzio è stato il dott. Giorgio Solarino, incaricato di illustrare agli operatori economici, alle istituzioni e ai partecipanti le peculiarità che rendono unico il Cioccolato di Modica IGP, oggi primo e unico cioccolato europeo riconosciuto con il marchio di Indicazione Geografica Protetta.

Nel corso degli incontri sono stati approfonditi la storia secolare del prodotto, l’antica tecnica di lavorazione a freddo che ne preserva le caratteristiche organolettiche distintive, le qualità nutrizionali sempre più apprezzate dai consumatori e l’innovativo sistema di tracciabilità e autenticazione garantito attraverso il passaporto digitale sviluppato in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.





Particolare interesse ha suscitato la degustazione del Cioccolato di Modica IGP in abbinamento a CHO, il primo liquore realizzato con Cioccolato di Modica IGP, una proposta che ha consentito di valorizzare ulteriormente le potenzialità di utilizzo del prodotto e la sua versatilità nell’ambito dell’offerta enogastronomica siciliana.

Per celebrare l’evento è stata inoltre realizzata una speciale barretta commemorativa dedicata alla manifestazione, distribuita in omaggio a tutti i partecipanti, a partire dall’Ambasciatore d’Italia in Norvegia, Andrea Cavallari, quale simbolo dell’identità e dell’eccellenza del territorio modicano. La barretta autografata da S.E. l’Ambasciatore Cavallari arricchirà la collezione incarti speciali del Museo del cioccolato di Modica.

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive per avere reso possibile questa significativa opportunità di promozione internazionale. Un particolare riconoscimento viene rivolto al Direttore Generale Dario Cartabellotta e alla Dirigente Gabriella Iannolino, il cui impegno e la cui disponibilità hanno contribuito concretamente a facilitare la partecipazione del Consorzio all’iniziativa.

Significativo e determinante l’impegno profuso dal dottore Luca Querin, Addetto Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Norvegia. La presenza a Oslo conferma l’interesse crescente dei mercati internazionali verso le produzioni certificate di qualità e rafforza il ruolo del Cioccolato di Modica IGP quale ambasciatore della tradizione, dell’innovazione e dell’eccellenza produttiva siciliana nel mondo. La missione in Norvegia del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP segue quelle già svolte in Ecuador e Thailandia.

Luogo: CONSORZIO CIOCCOLATO DI MODICA , CORSO UMBERTO I, 149, MODICA, RAGUSA, SICILIA

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