Questa mattina si è riunito il Comitato di Indirizzo della Zes Occidentale – organo di amministrazione presieduto dal Commissario Straordinario del Governo, Prof. Carlo Amenta – a cui l’ass. On. tamajo siede in rappresentanza della Regione Siciliana. Tra i punti dell’ ordine del giorno: la creazione della Zone Franca Doganale Interclusa.

“La Zona Franca Doganale Interclusa – dice il Commissario Amenta – è uno dei vantaggi delle Zes. Ogni Zes può proporre una ZFD entro il 31 dicembre 2023”. Ha affermato l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo.

“Oggi il Comitato di Indirizzo – ha detto l’assessore Tamajo – ha proposto per la Sicilia occidentale il territorio di Termini Imerese come potenziale Zona Franca. Verrà scelto anche un’altra area, in modo tale, che le ZFD della Sicilia occidentale potrebbero essere due, da poter proporre alle Agenzia delle dogane, la quale ha la potestà finale. La riunione di oggi, rappresenta il primo passo per una grande opportunità di crescita e sviluppo per il territorio e per l’intera Regione, dall’altra evidenzia la grande capacità di interlocuzione da parte di tutti gli enti coinvolti. Questo obiettivo importante permette inoltre di recuperare e incentivare le potenzialità dell’area, favorisce gli investimenti e sostiene l’occupazione. Un risultato sperato i cui benefici e vantaggi si aggiungono a quelli delle Zone Economiche Speciali creando così un sistema da sfruttare a vantaggio delle imprese e dello sviluppo economico e sociale regionale. Durante la seduta, abbiamo anche inserito una serie di interventi strutturali a supporto delle aree Zes come: lo svincolo di Brancaccio e il completamento di Viale Aiace nel quartiere di Partanna Mondello a Palermo”. Conclude l’assessore.

Ricordiamo che la Zona Franca Doganale Interclusa consente di “movimentare” merce senza il pagamento di accise, dando dei vantaggi economici sulle lavorazioni relative a merci che arrivano da paesi extra UE.

Alla seduta hanno partecipato anche, Roberto Liotta, rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Pasqualino Monti, Presidente Autorità di Sistema del Mare della Sicilia Occidentale, Marcello Gualdani, Commissario Straordinario Irsap.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.