Anche quest’anno, il comitato provinciale ASI di Catania, presieduto dal dott. Angelo Musmeci, parteciperà attivamente all’evento Telethon “Villaggio della Ricerca e della Solidarietà” che si terrà dal 25 al 28 aprile 2024 in piazza Università a Catania.

Nella quattro giorni che verrà allestita nel cuore della città, ASI, con i suoi rappresentanti e i suoi associati, si troverà all’interno dell’area ludico-sportiva per testimoniare la propria costante e vivace presenza sul territorio, sia per le numerose manifestazioni sportive che per i tanti appuntamenti organizzati nell’ambito sociale.

“Anche quest’anno il comitato Asi provinciale di Catania ha dato la propria disponibilità a sostenere Telethon – ha dichiarato il presidente Musmeci – e sarà presente con 15 associazioni e un gruppo di ragazzi del Servizio civile Universale che, durante tutta la manifestazione, presenzierà tra gli stand con una serie di attività promozionali sul servizio civile e sulle discipline sportive, così come sulla sana alimentazione e sui corretti stili di vita in età scolare. Ma saremo anche sul palco con attività promosse dalle scuole di danza e con la straordinaria presenza degli sbandieratori della città di Randazzo. Piena soddisfazione per l’evento che vuole essere un concreto sostegno da parte dell’ASI per la raccolta fondi a favore della ricerca sulle malattie rare intrapresa da Telethon”.

