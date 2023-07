“Esprimo compiacimento per l’approvazione della proposta di legge che istituisce l’albo delle professioni pedagogiche, riconoscendole. Una categoria professionale che da oggi è più tutelata grazie all’impegno di Fratelli d’Italia in favore del mondo delle professioni e del lavoro. Ringrazio in modo particolare Carolina Varchi, prima firmataria del provvedimento, e la deputazione di FdI”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia sull’istituzione dell’ordine delle professioni pedagogiche.

