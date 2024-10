Individuato, identificato e sanzionato dalla Polizia Municipale di Canicattini Bagni un uomo responsabile di abbandono di rifiuti ai margini della “Strada Bagni di Sopra” sulla SP74, la provinciale che collega Canicattini Bagni a Floridia, che dietro numerose richieste del Sindaco Paolo A-menta e dei Sindaci del comprensorio, il Libero Consorzio di Siracusa, attraverso la sua società Siracusa Risorse, ha appena finito di ripulire e bonificare insieme alla SP14 “Maremonti” che collega il capoluogo aretuseo alla zona montana.

Immediata la risposta alla scelta dell’Amministrazione comunale canicattinese di stringere sempre più la morsa dei controlli per l’indiiduazione di quanti abbandonano indiscriminatamente rifiuti fuori dal centro abitato, mettendo a rischio la salute pubblica, deturpando e inquinando un territorio di grande pregio naturalistico e paesaggistico come quello ibleo.

Una stretta che prevede maggiori controlli sinergici nelle varie arterie a rischio da parte delle Polizie Locali dei Comuni del comprensorio, come confermato dal Comandante dei Vigili Urbani di Canicattini Bagni, Giuseppe Casella, e un consapevole coinvolgimento di un numero sempre maggiore di cittadini che non mancano dare il proprio contributo segnalando abbandoni e persone che si rendono responsabili del deturpamento del territorio.

Controlli che le pattuglie della Polizia Locale continueranno anche con l’ausilio di apposite apparecchiature per salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini.

«Una situazione insostenibile quella dell’abbandono di rifiuti ai bordi delle strade e nelle aree di pregio del nostro territorio – dichiarano il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore alla Gestione dei Rifiuti, Ivan Liistro – che non giova di certo all’immagine delle nostre città, mentre siamo impegnati a promuoverne e accrescerne il sistema turistico. Come Amministratori da tempo chiedevamo al Libero Consorzio di dare corso ad un’azione di pulizia e di bonifica, per cui ringraziamo il Commissario straordinario, i dirigenti di settori e Siracusa Risorse per aver finalmente rimosso le discariche abusive sorte sia lungo la SP74 Canicattini – Floridia che sulla SP14 Maremonti. Adesso abbiamo incentivato i controlli con la Polizia Municipale al fine di fermare questo malvezzo e abbandono sconsiderato di rifiuti, ridando al territorio e ai suoi suggestivi paesaggi l’integrità e l’immagine che meritano».





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

