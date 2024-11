Il Comune di Canicattini Bagni prepara il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e invita i cittadini e i portatori d’interesse a fare proposte e segnalazioni, scadenza il 28 novembre 2024

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, rende noto che essendo in corso la redazione del (P.E.B.A.) Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune, ha disposto tramite il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Geometra Capo Giuseppe Carpinteri, l’emanazione e la pubblicazione di un Avviso Pubblico per tutti i Portatori d’interesse al fine di raccogliere proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, loro raggruppamenti, enti e associazione.

Pertanto, tutti i portatori d’interesse entro le ore 12:00 del 28 novembre 2024, potranno formulare segnalazioni, osservazioni, memorie e considerazioni sul redigendo Piano.

Le osservazioni dovranno essere trasmesse previa sottoscrizione all’indirizzo pec:

comune.canicattinibagni@pec.it

«Con il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche il Comune di Canicattini Bagni apre un importante momento di confronto fra soggetti e progetti legati al mondo dell’accessibilità – afferma il Sindaco Paolo Amenta -. Un confronto che non deve fermarsi al solo obiettivo del Piano ma deve proseguire anche dopo, occupandosi non solo degli spazi e degli edifici di competenza dell’Ente, ma anche degli altri spazi della città, nell’ottica di garantire la maggiore fruibilità possibile a tutti. Eliminare le barriere architettoniche e programmare una città accessibile, non è, infatti, un’azione tesa solamente a migliorare la qualità di vita e l’integrazione di un determinato gruppo sociale di persone con fragilità, ma significa anche migliorare e facilitare la qualità di vita di tutta la comunità, si pensi ad esempio ai passeggini, agli anziani, a quanti vivono temporaneamente situazioni di mobilità ridotta. Una città con ostacoli è un problema per tutti, soprattutto oggi che aumenta la popolazione anziana in considerazione dell’innalzamento, per fortuna, della prospettiva di vita».

Per le dovute informazioni: Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente e del Procedimento è il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri email ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it –

Recapito pec Comune: comune.canicattinibagni@pec.it

Per eventuali recapiti postali: Comune di Canicattini Bagni (SR) – Cap. 96010 – Via XX Settembre, n.42;

Recapiti telefonici: 0931 540235 – fax 0931 540207.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.