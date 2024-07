Il Comune di Misiliscemi ha provveduto all’attivazione del sistema di videosorveglianza con apposite telecamere, installate dalla ditta SIA Srls di Carini, nell’area di ingresso all’Aeroporto “Vincenzo Florio”, per far fronte alle necessità derivanti da una serie di infrazioni commesse in particolare per la sosta negli spazi non consentiti. Le telecamere sono in funzione dal 1° luglio appena trascorso: l’attività rientra in un clima di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Airgest, la società di gestione dell’Aeroporto, che, nel corso di un incontro preliminare, aveva chiesto supporto in questa direzione. “Il sistema di controllo è frutto di un reciproco accordo sull’installazione di tale Centrale Operativa utile a monitorare – dice il sindaco, Salvatore Tallarita – attraverso server, con relativo tablet attivo h 24, le infrazioni all’ingresso dello scalo, nell’interesse e a tutela della pubblica incolumità”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.