Il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania sarà presente al Sicilia Jazz Festival con sette appuntamenti in programma a Palermo, tra il Ridotto dello Spasimo e il Real Teatro Santa Cecilia, dal 27 giugno al 5 luglio.

La scuola jazz del Conservatorio catanese porterà al festival progetti che coinvolgono docenti e studenti, offrendo una sintesi del lavoro svolto nei corsi di strumento, musica d’insieme, arrangiamento e pratica dell’improvvisazione. La partecipazione del Bellini conferma il ruolo del Conservatorio di Catania nella formazione jazzistica siciliana e nel dialogo tra didattica, produzione musicale e attività concertistica.





Il primo appuntamento è previsto sabato 27 giugno, alle ore 18.30, al Ridotto dello Spasimo, con JazzCraft Lab, laboratorio di musica d’insieme e arrangiamento applicato ideato e coordinato dal chitarrista e compositore Paolo Sorge. Sul palco, insieme a Sorge alla chitarra e alla direzione musicale, ci sarà Dino Rubino al flicorno. Completano l’ensemble gli studenti Angelo Distefano, Giorgio Romeo, Antonino De Pasquale, Marcia Toledo, Ephiel Carbone e Pasquale “Ninni” Simonelli.

Sempre sabato 27 giugno, alle ore 20.30, il Real Teatro Santa Cecilia ospiterà Clave Nueva, quartetto formato dagli studenti Gabriella Torre alla voce, Luca Verdone alla chitarra, Michele Maugeri al basso elettrico e Pasquale “Ninni” Simonelli alla batteria e percussioni.

Lunedì 29 giugno, alle ore 20.30, al Ridotto dello Spasimo sarà la volta del Laboratorio Volcanic Jazz Choir, diretto da Rosalba Bentivoglio. Il progetto riunisce le voci di Pietro Agnello, Marilena Di Vincenzo, Noemi Carpinato, Giorgia Coppola, Simona Giuffrida, Jessica La Mantia, Giorgia Scardaci e Gabriella Torre, con Gabriele Santangelo al pianoforte, Ephiel Carbone al basso e Giuseppe Vecchio alla batteria.





Martedì 30 giugno, alle ore 20.30, il Ridotto dello Spasimo ospiterà il Macchia-Cusa-Gallo trio, formazione interamente composta da docenti del Conservatorio Bellini di Catania: Eugenio Macchia al pianoforte, Danilo Gallo al basso elettrico e Francesco Cusa alla batteria. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della presenza catanese al festival, con tre musicisti attivi nella scena jazzistica nazionale.

Il programma proseguirà domenica 5 luglio con tre appuntamenti. Alle ore 18.30, al Real Teatro Santa Cecilia, si esibirà il Simona Giuffrida Quartet, con Simona Giuffrida alla voce, Sirio Di Blasi al pianoforte, Gabriele Florio al basso elettrico e Gioele Sciacca alla batteria.





Sempre domenica 5 luglio, alle ore 18.30, al Ridotto dello Spasimo, sarà in programma il Gabriele Santangelo trio, con Gabriele Santangelo al pianoforte, Ephiel Carbone al contrabbasso e Giuseppe Vecchio alla batteria. Alle ore 20.30, ancora al Ridotto dello Spasimo, chiuderà la giornata il Gabriella Torre Quartet, con Gabriella Torre alla voce, Damiano Leotta alla chitarra, Maria Pia Bassi al basso elettrico e Giuseppe Vecchio alla batteria.

La presenza del Conservatorio Bellini di Catania al Sicilia Jazz Festival propone un programma articolato tra laboratori, formazioni vocali, trio e quartetti, documentando il lavoro di una scuola jazz attiva nella formazione di nuove generazioni di musicisti e nel confronto con la scena concertistica.

Per info e tickets: https://siciliajazzfestival.com

Luogo: chiesa dello spasimo, via dello spasimo, 15, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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