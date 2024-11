Il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo è lieto di annunciare l’inaugurazione di una panchina simbolica, che si terrà il 26 novembre alle ore 15:30 nell’Atrio Platania. L’evento rappresenta un’importante iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e prenderà il via il giorno precedente, il 25 novembre, in occasione del concerto “Voci spezzate” dedicato a tutte le vittime di femminicidio ed ideato dalla Professoressa Tiziana Arena, previsto presso la Sala Ferrara alle ore 20:00 con ingresso libero sino ad esaurimento posti.

L’evento della collocazione della «Panchina Rossa» presso la sede del Conservatorio Statale Alessandro Scarlatti di Palermo è realizzato in collaborazione con l’Associazione Internazionale Stati Generali delle Donne la cui di Palermo è curata dalla Dott.ssa Marika Cefalù.

La panchina, ornata da un design evocativo, sarà un punto di incontro per studenti, docenti e visitatori, invocando riflessioni sulla violenza di genere e sull’importanza dell’ascolto e del supporto reciproco. L’idea nasce dalla volontà di creare uno spazio di dialogo e di memoria dedicato a tutte le donne che hanno subito violenza, contribuendo a mantenere viva l’attenzione su questo tema delicato e cruciale per la nostra società.

Un concerto di solidarietà

Il concerto “Voci spezzate” dedicato a tutte le vittime di femminicidio è ideato dalla Professoressa Tiziana Arena che ne cura anche la regia assieme a Nunzio Bonadonna che riveste anche il ruolo attore, al pianoforte il M° Marcello Iozzia e alla chitarra il M° Manuel Scarano.

L’evento rappresenta non solo un momento di arte e cultura, ma anche un forte messaggio di solidarietà e resistenza. Le melodie e le parole dei brani selezionati formeranno un coro di voci che si unisce per dare visibilità a una tematica spesso relegata nell’ombra.

PROGRAMMA

Preludio “Feminicidio”

Tiziana Arena

L. Costa da Le ragazze “Io canto…le donne, i cavalieri, l’arme…”

Nunzio Bonadonna

A. Piazzolla “Oblivion”

Giacomo Iraci e coro uomini

A. Merini “Canto alle donne”

Tiziana Arena

G. Bizet da Carmen “En vain pour eviter” Emanuela Prestigiovanni

Stefania Carlotta

Laura Castrianni

G. Verdi da Otello “Ave Maria”

Valentina Ingrassia

G. Verdi da Otello “Niun mi tema”

Daniele Lo Piccolo

S. Dandini da Ferite a morte “Bussando alle porte del Paradiso”

Nunzio Bonadonna

J. Kander da Chicago “Cell block tango”

S.Carlotta L. Castrianni

S. Di Pietro V. Ingrassia

S.Migliara E.Prestigiovanni

L. Tolstoj da La sonata a Kreutzer “Monologo di Pozdnysev”

Nunzio Bonadonna

F. De André “La canzone di Marinella”

Stefania Carlotta Luciano Giambra

Sofia Migliara Tutti

W. Shakespeare “In piedi, signori, davanti ad una donna”

Nunzio Bonadonna

V. Parra “Gracias a la vida”

Tutti

Il Presidente del Conservatorio, Giovanni Angileri, interviene sull’iniziativa dichiarando: “La violenza sulle donne è una piaga da combattere con tutti i mezzi a nostra disposizione. Attraverso quest’iniziativa, desideriamo non solo commemorare le vittime di questa violenza, ma anche promuovere una cultura del rispetto e della dignità. La panchina che inaugureremo non è solo un oggetto fisico; è un simbolo di ascolto, accoglienza e supporto per tutte coloro che stanno affrontando situazioni difficili.”

Il Direttore, Mauro Visconti, ha aggiunto: “L’arte e la musica sono potenti strumenti di comunicazione e sensibilizzazione. Con il concerto ‘Voci spezzate’ e l’inaugurazione di questa panchina, ci proponiamo di utilizzare il nostro linguaggio per far sentire le voci di chi non è stata ascoltata. È fondamentale che la nostra Istituzione si faccia portavoce di messaggi significativi e che i nostri studenti comprendano l’importanza dell’impegno sociale.”

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti invita tutta la comunità a partecipare a questi eventi che si svolgeranno nel segno della memoria e dell’impegno. La presenza di ciascuno di noi è fondamentale per costruire una rete di supporto e solidarietà. La panchina, una volta inaugurata, rimarrà nella sede del Conservatorio come un monito costante alla lotta contro la violenza di genere. Gli studenti e i cittadini avranno così un luogo dove riflettere e promuovere conversazioni aperte su un argomento che ci concerne tutti.

La Giornata contro la violenza sulle donne non è solo un giorno di commemorazione, ma deve diventare un momento di azione continua. Ogni anno, donne e uomini si uniscono in tutto il mondo per dire basta alla violenza, richiamando l’attenzione su una realtà che spesso è ignorata o minimizzata.

**Programma dell’evento**

* **25 novembre 2024**

* Ore 20:00 – Concerto “Voci spezzate” in Sala Ferrara ad ingresso libero

* **26 novembre 2024**

* Ore 15:30 – Inaugurazione della panchina simbolica nell’Atrio Platania

Per ulteriori informazioni, si prega di visionare il sito www.conservatoriopalermo.it





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.