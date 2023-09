Il Consorzio del cioccolato di Modica Igp, sponsor tecnico della mostra antologica “Assenza Essenza. Al cuore del colore” organizzata a Pozzallo dalla Associazione Amici di Beppe Assenza, che rimarrà aperta fino al 5 novembre per poi essere trasferita a Roma prima e a Milano dopo.

Esposte 50 opere del pittore nato a Modica nel 1905, ma che ha vissuto fuori dalla Sicilia, soprattutto in Svizzera dove ha sviluppato la sua carriera artistica. Le opere esposte provengono in gran parte dalla Fondazione Bio-Stiftung Schweiz, con sede in Svizzera, ultima residenza del pittore siciliano.

Le opere sono divise in sezioni con un excursus biografico-artistico in cui si evidenziano i diversi periodi e i vari temi pittorici scelti dall’autore: i lavori siciliani, i ritratti milanesi e di ispirazione espressionista, i paesaggi romani e la svolta sulla prospettiva di colore che ha rappresentato il principale campo di ricerca e sperimentazione.

Assenza, che da molti critici è stato definito un “Kandinsky occidentale”, famoso già dagli anni Trenta del secolo scorso: nel 1936 aveva partecipato alla Biennale di Venezia.

Di seguito alla inaugurazione e presentazione della mostra, il Consorzio del cioccolato di Modica ha intrattenuto i partecipanti con un dolce buffet a base di dolci della tradizione dolciaria modicana, sapientemente prodotti dalla rinomata Pasticceria di Lorenzo, di cioccolato di Modica Igp e di Cuticci speciale ed esclusivo prodotto di cioccolato. Proposto in abbinamento, come di consueto, il Moscato di Noto Baroque della Cantina Rudinì. Il buffet, allestito e gestito dall’Alberghiero di Modica, è stato diretto dal Prof. Giovanni Roccasalva, coadiuvato dagli studenti L. Modica, F. Zacco, E. Di Mauro e A. Cannizzaro.

Luogo: CENTRO CULTURALE ASSENZA, POZZALLO

