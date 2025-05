Alcuni soci del Consorzio di tutela della Mandorla di Avola sono presenti all’edizione 2025 di Tuttofood, fiera internazionale del settore agroalimentare in corso di svolgimento a Milano. Si tratta di Sebastiano Tiralongo (azienda Nama), Valentina Loreto (azienda Loman) e Attilio Pagliarello (azienda Mandorle Pagliarello), ospiti all’interno del padiglione allestito dalla Regione Siciliana.

La loro presenza rientra tra le attività di promozione aziendale, sfruttando le occasioni e gli spazi messi a disposizione della Regione Siciliana. Un’occasione per continuare a promuovere la Mandorla di Avola, consolidare i rapporti con altre aziende presenti in fiera e agganciare nuovi contatti, non solo commerciali. Nello spazio dedicato al Consorzio è possibile degustare la Mandorla di Avola nelle sue diverse varietà, alcune creme spalmabili e snack alla Mandorla di Avola, conoscerne la storia, approfondirne le peculiarità organolettiche e nutrizionali e scoprirne la filiera produttiva.







La presenza a Tuttofood, grazie al supporto della Regione Siciliana e nell’anno in cui la Sicilia è Regione Europea della Gastronomia, conferma l’impegno del Consorzio nella promozione e tutela di una delle più pregiate eccellenze agroalimentari del Made in Italy, considerata ingrediente chiave della pasticceria e della cucina mediterranea di alta qualità.



In visita alla fiera di Milano anche il direttore del Consorzio Francesco Midolo, il quale ha colto l’occasione per conoscere di presenza alcuni affiliati del Consorzio che stanno partecipando a Tuttofood, visitando alcuni stand alla ricerca di possibili nuovi affiliati alla ricerca di nuovi affiliati per la promozione del prodotto.



