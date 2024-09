A 19 anni è il più giovane content creator in Sicilia, capace, con il suo partner di lavoro “Skillo”, di conquistare ampia visibilità nazionale, al punto da gestire Italy food porn Sicilia”, la più importante pagina social sul cibo dell’isola, che con i suoi 600 mila follower è capace di determinare il successo di bar, locali e ristoranti con un solo post di recensioni online.

Simone “Pollo” racconta i segreti del suo successo nel corso della puntata 43 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Simone, che non ha voluto rivelare il suo vero cognome – a suo dire “un segreto” – ma solo il suo soprannome “Pollo”, ha spiegato la visione del mondo per un diciannovenne lavoratore del Web, totalmente agli antipodi rispetto agli adulti. Senza dimenticare l’amore per il suo mito Sfera Ebbasta. A tutto questo si aggiunge che, pur girando decine di locali e recensendone il menù, la sua pasta preferita è quella con i wurstel. Per finire, Pollo ha confessato la sua mania di rubare i cartelli stradali, ispirandosi all’interpretazione di Salvo Ficarra nel film “Il 7 e l’8”.

Il resto è il lavoro del creator, dove Palermo è sempre l’ambiente principale di accusa, con video dove si dimostra che la città è sporca «al punto – dice – che i panini puoi condirli con l’immondizia», dove i giovani non hanno i limiti degli adulti sul sesso, ma anche che sugli autobus cittadini – come sperimentato nei suoi video nel canale social Cronachedigt – diventa impossibile trovare un controllore, anche se vuoi pagare il biglietto della corsa.

Anche con Pollo va avanti la raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga per te?”.

Luogo: Pablo bio e vinili, vis Rutelli, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

