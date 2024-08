Con il suo partner di lavoro “Pollo”, a poco più di vent’anni – con challenge, interviste tra i giovani e critiche sul mondo del calcio – è riuscito ad attrarre l’attenzione dell’imprenditore digitale del cibo Matteo Di Cola, al punto di rappresentare oggi la Sicilia all’interno del circuito online social del cibo di “Italy food porn”.

Salvatore Schillaci, in arte Skillo, 21 anni, è al centro della puntata 41 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=J-yahnWZYAY

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/0c9i3QFPShrO7KIAKVe91p?si=e58410f1958d4170

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Skillo, che con Pollo gestisce le pagine social sul cibo Italy food porn Sicily (274 mila follower su Instagram e 311 mila su Tik Tok) e la personale Cronachedigit (12.900 follower su Instagram e 20 mila e 100 su TikTok) si è discusso di ciò che può essere considerato creativo – nella visione di un poco più che ventenne – per il pubblico, di come l’omofobia sia un problema nel rapporto tra giovani e anziani, della fluidità tra ragazze e ragazzi di oggi, ma anche di ciò che accomuna le generazioni: dal calcio all’ammirazione per il cantautore Vasco Rossi.

Il podcast Egoriferiti ha inoltre fatto partire una particolare raccolta fondi, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga per te?”.

Luogo: Pablo bio e vinili, vis Rutelli, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.