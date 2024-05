Per celebrare l’imminente festa dedicata alle mamme, l’associazione “Rinascendo” e l’ I.i.s “Leonardo” di Giarre, con il gratuito patrocinio dell’ Assessorato alle Politiche sociali del Comune giarrese, hanno promosso l’ evento culturale “Il coraggio delle mamme: la forza, la speranza, poi la vita”, ospitato all’ interno dell’ aula magna del liceo giarrese, per ricordare le mamme di ogni tempo e premiare le madri coraggio, che si sono particolarmente distinte in ambito sociale, umano, professionale ed artistico. Premiati, con la consegna dei riconoscimenti, l’amore ed il valore di madri, che amano i propri figli, più della loro stessa vita, madri guerriere, che malgrado le difficoltà della vita, non hanno mai mollato ed hanno lottato con ogni forza.

Tra le madri coraggio, premiate, nel corso della cerimonia, alla presenza della dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna, dell’assessore Giusi Savoca, il viceprefetto di Catania, dottoressa Sarita Giuffre’; la signora Maria Celeste Vasta, mamma di Mariarita Russo, vittima di femminicidio, suor Teresina, madre superiore della Casa della Provvidenza di Macchia e le mamme: Gillienne, Vanesa, Martina, Kaliane, Federica. Riconosciuto, inoltre, l’ impegno di: Mariagrazia Felicioli, Cristina Ruggieri, Tiziana D’ Anna, Francesca Pappalardo, Milena Puglisi, Giusi Savoca, Serafina Strano e Carmelita Patanè.

Una speciale menzione, ritirata da Fabio Blandino, per il giornalista Giorgio Fratantonio, scomparso prematuramente lo scorso anno, ideatore e patron della trasmissione televisiva dedicata alla mamma, un concorso poetico nazionale in tv ,“Evviva la mamma”.

La kermesse, ha visto le esibizioni delle talentuose cantanti Rossella Luna, Samantha Polizzi e Giada Castorina, che hanno intervallato, con canzoni dedicate alle mamme, le relazioni della presidente Angela Leonardi, dell’avvocata della Casa del Sollievo, Simona Scardaci e della ginecologa Serafina Strano, sui temi della figura materna, della tutela e sostegno delle mamme e della medicina di genere.

Momenti di riflessione sul difficile ruolo materno di oggi ed un semplice sorriso alle mamme presenti, sono stati elargiti nel corso della manifestazione, condotta dalla giornalista Patrizia Tirendi.

“E ‘necessario- ha commentato la preside, Tiziana D’Anna- parlare alle nuove generazioni, del ruolo della figura materna, per rafforzare, nei futuri cittadini del domani, il concetto del rispetto. Sono stata felice di ospitare, nel mio istituto, questa manifestazione, che ha visto tante mamme coraggio insieme e che ne ha premiato l’impegno, la passione e la determinazione nello svolgere questo delicato ruolo, in ogni ambito”.

“Io credo che noi mamme- ha detto il viceprefetto, Sarita Giuffre’ -abbiamo un coraggio, insito nel nostro Dna, quel coraggio fatto di tante manifestazioni, che si fonda sull’ amore, quell’ amore che riusciamo a sviluppare sulle creature che generiamo e che cresciamo. L’ amore secondo me- ha concluso- è la chiave di lettura di ogni azione e di ogni singolo comportamento quotidiano”.

“Questa manifestazione- ha commentato l’assessore, Giusi Savoca- è stata davvero emozionante e bellissima, sotto ogni punto di vista, sia per la tanta commozione nelle mamme premiate e sia per la tanta gioia di alcune di esse”.

Grande soddisfazione per la riuscita della seconda edizione della manifestazione è stata espressa dalla presidente di Rinascendo, Angela Leonardi, che ha dedicato a tutte le mamme questa manifestazione. “L’essere mamma per lei- ha detto- è un valore aggiunto, vuol dire lottare insieme fin dall’ inizio e non tirarsi mai indietro, reggersi nonostante le avversità!”.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.