Un evento di assoluto prestigio coinvolge il Coro Laudate Dominum – dell’Associazione culturale Bequadro di Bagheria – di cui è fondatore il Maestro Salvatore Di Blasi, per una produzione internazionale per Palermo Classica; un evento che sta per portare circa 90 cantori in tour nei più noti e affascinanti siti archeologici della Sicilia patrimonio UNESCO. Il tour della NONA SINFONIA in re minore di L. Van Beethoven vedrà esibirsi, insieme, la Turkish National Youth Philharmonic Orchestra, ossia l’orchestra giovanile nazionale della Turchia, composta da giovani musicisti dai 15 ai 22 anni, fondata nel 2007 a Istanbul, il Coro Cantate Omnes – diretto dal Maestro Gianfranco Giordano – e il Coro Laudate Dominum di Bagheria diretto dal Maestro Salvatore Di Blasi. In scena Marijukka Tepponen, Soprano, Flaka Goranci, Mezzo Soprano, Gabriel Arce, Tenore e Oscar Marin-Reyes, Baritono. Le date sono le seguenti: domani 31 agosto, alla Valle dei Templi di Agrigento, il 1° settembre al Parco Archeologico di Selinunte, il 2 settembre al Palazzo Chiaromonte Steri di Palermo, e il 3 settembre a Corleone, sempre con inizio alle ore 21. Una bellissima esperienza per la Corale Polifonica Laudate Dominum, nata nel 1993 da un’idea di Salvatore Di Blasi, che dall’aprile 2021 è Presidente di una Federazione di cori – esattamente 130 – riuniti nella Chorus Inside Regionale Sicilia della Federcori (Federazione Mondiale dei Cori con più di 3 mila iscritti in Sicilia).

“Cominciamo il nostro 31° anno di attività con questa collaborazione prestigiosa con artisti di fama mondiale – dice il M° Di Blasi – dove il Coro Laudate Dominum, di cui sono fondatore e direttore, dà una svolta alla propria consueta attività con delle produzioni non più locali ma internazionali; in quanto Presidente di Federcori esprimo soddisfazione perché in questo modo si dà spazio alla Federazione regionale dei cori consentendo di fare musica insieme, come nella finalità intrinseca della stessa Federazione”.

