Domenica 29 novembre 2026, alle ore 19.00, il Santuario di Santa Maria della Dajna dei Frati Minori Conventuali, a Marineo (PA), ospiterà il concerto “Alto e glorioso Dio”, proposto dal Coro Sancte Joseph dell’Associazione Musicale “De Musica” di Bagheria e organizzato dalla Fondazione Culturale Gioacchino Arnone.



L’evento, inserito nelle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), propone un percorso di musica sacra e meditazione spirituale, attraverso l’alternanza di brani polifonici, letture e riflessioni dedicate al messaggio e alla preghiera del Santo di Assisi.

Il coro sarà diretto dal Maestro Andrea Emanuel Di Carlo, con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Pietro Bagnasco e gli interventi della voce narrante Nicola Tomasello.





«Una proposta culturale di particolare valore – sottolinea il presidente della Fondazione Culturale Gioacchino Arnone, prof. Giuseppe Taormina – che arricchisce il calendario delle iniziative artistiche e culturali promosse dalla Fondazione a favore della nostra comunità offrendo occasioni di incontro tra musica, letteratura, arte e spiritualità»

Il concerto sarà un’occasione per rendere omaggio alla figura di San Francesco, riscoprendo, attraverso la musica e la parola, la straordinaria attualità del suo messaggio di fede, pace e fraternità.

Luogo: convento santa Maria della Dajna, MARINEO, PALERMO, SICILIA

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