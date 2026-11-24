Primo successo per il cortometraggio Madres, il cortometraggio sulle madri di persone con disabilità girato interamente in provincia di Trapani, che è stato proiettato in occasione della finale dell’XI Rare Disease Internation Film Festival di Roma, il primo Festival Internazionale di Cinema che seleziona e promuove le migliori opere video provenienti da tutto il mondo sul tema delle malattie rare, della disabilità e inclusione sociale.

L’opera – prodotta da Teatro Libero Castelvetrano ed Abilmente Uniti con la regia di Giacomo Bonagiuso e Pasquale Pandolfo Direttore della fotografia, e realizzata grazie al patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, è stata presentata giovedì 19 novembre in una gremita Sala de Laurentiis di Unitre Roma, davanti alla prestigiosa giuria presieduta da Gianmarco Tognazzi, e selezionata tra le nove finaliste.



“Il Rare Disease – dichiarano il regista Giacomo Bonagiuso e la Presidente di Abilmente Uniti, Valerie Pellicane – è uno dei festival internazionali dedicati al cinema sociale e ai temi della disabilità, il primo per cui siamo stati selezionati, arrivando finalisti tra oltre 3.500 opere candidate solo quest’anno, a questa undicecima edizione. Un riconoscimento prestigioso, quindi, che accogliamo con grande emozione e gratitudine”.

“Attraverso questo corto ho voluto ribaltare lo sguardo con cui spesso viene raccontata la disabilità – racconta il regista Giacomo Bonagiuso – Non volevo fermarmi alla sofferenza o alla denuncia sociale, né ricorrere alla commiserazione. Ho incontrato donne che, nonostante le fatiche e le prove affrontate, hanno conservato uno sguardo di meraviglia nei confronti della vita, capaci di riconoscere nei propri figli la bellezza, l’incanto e la gioia. Nessuna persona è un problema: ogni persona può avere un problema, ma resta innanzitutto una persona: è questo il messaggio che abbiamo voluto affidare all’arte cinematografica”.



Protagoniste del cortometraggio sono sei madri e una sorella di persone con disabilità, tutte residenti nel territorio trapanese, che attraverso le proprie testimonianze raccontano esperienze di vita differenti, accomunate da un quotidiano fatto di responsabilità, difficoltà, conquiste e legami profondi. Un racconto che attraversa le diverse tappe della maternità, dalla gravidanza alla nascita, dalle prime diagnosi alle difficoltà nell’accesso alle cure e ai servizi, dai viaggi della speranza all’incertezza legata al futuro e al cosiddetto “dopo di noi”.

Girato interamente in provincia di Trapani, “Madres” intreccia le storie delle protagoniste con alcuni degli scenari più suggestivi del territorio, dal Cretto di Burri a Gibellina al Parco archeologico di Selinunte, fino alla costa di Marausa. Luoghi scelti non soltanto per la loro forza paesaggistica, ma anche per il valore simbolico che assumono all’interno della narrazione, contribuendo a costruire un linguaggio cinematografico in cui bellezza e fragilità si incontrano.



La selezione alla finale del festival romano rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro del Teatro Libero Castelvetrano e per un progetto che porta sul piano internazionale le storie e le voci di donne del territorio, richiamando l’attenzione sul tema dei diritti, dell’inclusione e della necessità di una maggiore consapevolezza collettiva.

“Vedere la nostra storia sul grande schermo davanti a una sala piena di ragazzi che studiano cinema e sentire quel silenzio attento esplodere in un applauso lungo, unito ai complimenti sinceri di studenti e insegnanti, è un’emozione che ripaga di tutto – – raccontano emozionati Bonagiuso e Pellicane -Torniamo a casa con il cuore pieno, tanti nuovi legami e l’orgoglio di aver portato la nostra terra e la nostra voce fin qui”

Il progetto sarà presentato anche il prossimo 2 dicembre a Torino, alla quinta edizione di Punti di sVista, il concorso cinematografico internazionale dedicato alla salute mentale. E tanti ancora sono i Festival per cui è stato selezionato anche dal Trapani Film Festival, da Altavilla Film Fest e dal Fiorenza Serra Film Festival di Sassari.

Il cortometraggio, essendo in lizza in diversi concorsi e festival, non ha ancora avuto la sua prima ufficiale dedicata al pubblico. Il trailer dell’opera è stato invece presentato recentemente, in occasione del Galà dell’Abilismo, lo scorso sabato 14 novembre presso l’Auditorium Mario Caruso di Mazara del Vallo.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.