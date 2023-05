“Un interessante incontro sul ruolo dei Consigli comunali a Cinisi. Un momento importante per riflettere sulla funzione determinante che questi organismi svolgono quali espressione della democrazia partecipativa e rappresentativa. I consigli comunali sono le istituzioni più prossime ai cittadini, i loro interlocutori naturali, cui ricorrono per trovare risposte a dubbi e carenze. Per l’alta funzione civica che rappresentano sono chiamati a spendersi senza guardare al colore politico o a tornaconti campanilistici, ma tenendo, come unica guida, l’interesse della collettività e del bene comune. Da consigliere comunale di lungo corso, e attuale presidente del Consiglio comunale di Monreale, è stato un piacere proporre la mia testimonianza. Ringrazio per l’invito Michele Giaimo, presidente del Consiglio Comunale di Cinisi, che ha organizzato il dibattito”.

È quanto ha dichiarato il deputato regionale di FdI e presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia durante l’incontro a Cinisi “Ruolo e Funzione dei Consigli Comunali” in cui si sono ritrovati diversi amministratori locali. Fra i relatori presenti: il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo, il presidente del Consiglio comunale Giaimo, il presidente del Consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo, il presidente di Asael Matteo Cocchiara, il segretario di Aiccre Sicilia Pietro Puccio.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.