Un uomo che ostinatamente fa politica in Sicilia da quasi trentacinque anni e che, altrettanto ostinatamente, vuole riprovare a diventare Presidente della Regione Siciliana, puntando a risultati migliori della prima volta.

Cateno De Luca, deputato regionale siciliano e sindaco di Taormina, racconta i suoi progetti politici futuri nella puntata 54 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ozBuitedaqU

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/788aLdUtYEoBEZmURmvma0?si=818458cfb4d345e2

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista il leader del movimento politico Sud chiama Nord ha fatto capire la sua intenzione di volersi ricandidare come Presidente della Regione Siciliana e non si è risparmiato in stilettate contro l’attuale governatore Renato Schifani, il centrosinistra siciliano, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il collega deputato Ismaele La Vardera, con cui ha condiviso e poi separato il suo percorso politico.

Anche Cateno De Luca ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast.





