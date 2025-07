Marcella Bella con il ritorno a Sanremo con Pelle Diamante, accompagnata dal manager Pasquale Mammaro, ha certificato una carriera lunga più di 50 anni costellata di successi e con il Diamante Tour 2025 incontra il suo amato pubblico con la sua inconfondibile grinta ed energia con un concerto che mette un sigillo ad un’ottima annata.





“Tornare a cantare in Sicilia – spiega Marcella – è un’emozione indescrivibile, lo spettacolo, così come la mia Pelle Diamante ha un sapore di rivalsa, di grinta, di voglia di farmi ascoltare e di sentirmi contemporanea. Non mi bastava tornare a Sanremo con una canzone qualsiasi, con una canzone melodica, seppure bella. Ho voluto portare una canzone proprio ritmata e con un testo importante, Pelle diamante è diventata così il manifesto delle donne forti, capaci di lottare per difendersi e per affermarsi. Questo è un anno importante per me e non a caso ho scelto di partire dalla mia terra, per toccare poi la Calabria. Sarà una cavalcata dagli anni settanta ad oggi, lungo tutta la mia carriera, infatti canterò non solo i pezzi nuovi dell’album, Etnea, ma anche i grandi successi da Nell’Aria a L’ultima Poesia o Montagne Verdi, anche nella versione remix. Desidero davvero godermi l’incontro con il mio pubblico con uno spettacolo, una festa, in cui i presenti potranno cantare con me le canzoni che conoscono a memoria e che sono parte dei loro ricordi. Ancora una volta e come sempre, avrò con me, come musicista, uno dei miei fratelli, Rosario, che ha firmato tanti dei miei successi insieme a Gianni. La famiglia Bella sarà rappresentata non solo da Rosario, ma anche da Chiara, la figlia di Gianni, che mi sarà accanto per tutto il Tour. Come a Sanremo, ci sarà anche un regalo speciale, un omaggio a mio fratello Gianni per le meravigliose canzoni che ha scritto per me e per i grandi della musica”.





Marcella ha saputo rinnovarsi arrivando anche ad un pubblico di giovanissimi, mostrando una grinta ed una versatilità da vera evergreen e sul palco della data zero di Vittoria (Ragusa) ha emozionato e fatto cantare migliaia di persone.

Il Diamante Tour 2025 di Marcella Bella è una occasione di intraprendere un viaggio attraverso le canzoni che hanno accompagnato tante generazioni, con arrangiamenti nuovi che mantengono, tuttavia, la coerenza stilistica e la forza melodica dei brani.

Uno spettacolo curato nei minimi dettagli con la proiezione di immagini della vita artistica di Marcella, in una perfetto crossover fra presente e passato, con le splendide coreografie delle sue immancabili ballerine, per una serata all’insegna della Musica dal vivo.

Ad accompagnarla una band di tutto rispetto: Roberto Palladino alla batteria, Francesco Luzzio al basso, Daniele Marcante alla chitarra, Fabio Tullio alle tastiere e sax, Rosario Bella alle tastiere. Coordinatrice artistica, Chiara Bella.

In scaletta brani dell’ultimo album Etnea scritti da lei come Tacchi a spillo, Pelle Diamante, Questo grande fuoco, ma anche brani come Senza un briciolo di testa, Io domani, L’ultima poesia, L’emozione non ha voce, Nell’Aria, o Montagne Verdi anche nella versione remix inaspettata e sorprendente. Proprio Montagne Verdi, con cui una giovanissima Marcella esordì al Festival di Sanremo nel 1972, è diventata di recente in una versione in tedesco l’inno del Bayern Monaco, attirando l’attenzione della stampa non solo italiana ma anche internazionale.





LE TAPPE DI DIAMANTE TOUR 2025

13/07 – Palermo (PA), Teatro di Verdura

26/07 – Patti (ME)

27/07 – Adrano (CT)

23/08 – Reggio Calabria (RC), Centro Comm. Porto Bolano

27/08 – Cerami (EN)

30/08 – Minturno (LT)

1/09 – Favara (AG)

6/09 – Luzzi (CS)

7/09 – Militello in Val di Catania (CT)

13/09 – Mazzarrone (CT)

