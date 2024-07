Cure a domicilio, cosa fare? Se è vero che sono ancora pochi i siciliani a conoscenza delle novità introdotte in Sicilia nell’ambito delle cure domiciliari la strada giusta è quella di intraprendere una vasta campagna informativa su tali cure, spettanti a tutti i pazienti con disabilità o malattie croniche e gravi, che sono totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Come funziona il meccanismo per ottenere l’ADI, il servizio a domicilio e i benefici che ne derivano? E’ stato questo l’argomento di un convegno ieri a Siracusa, a cura delle cooperative socie del Consorzio Sisifo, in cui si è dibattuto del servizio disponibile per tutta la provincia. Chi sono le società che operano in tal senso, e con quali mezzi? “Da chiarire, innanzitutto, che l’Assistenza Domiciliare Integrata è un servizio vitale per coloro che affrontano malattie croniche o gravi e offre cure a domicilio permettendo ai pazienti di essere assistiti a casa mantenendo la loro routine quotidiana – spiega il presidente di Sisifo Giuseppe Piccolo – circondati dalla famiglia e dagli oggetti familiari che possono apportare un senso di conforto e sicurezza oltre che migliorare la qualità della vita e favorire una pronta guarigione.

Questo approccio personalizzato all’assistenza medica, garantisce oggi un’attenzione più diretta e continua verso il paziente, contribuendo a una gestione più efficace delle sue condizioni di salute e allontana il disagio di trovarsi in ospedale, con tutti i disagi che ne derivano anche per i parenti degli allettati”. In tutte le provincie siciliane, infatti, da qualche tempo, le ASP si sono organizzate e strutturate per garantire il servizio tramite cooperative esperte e società varie, tra le quali il Consorzio Sisifo, che si sono accreditate ufficialmente e hanno ormai l’autorizzazione ufficiale a erogare le cure per conto della sanità pubblica. “Il meccanismo è semplice – aggiunge il direttore tecnico di Siracusa prof Stornello – basta confrontarsi con il proprio medico di base e scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze che, ripetiamo, spetta di diritto e in forma gratuita a tutti i pazienti dell’isola. Il nuovo corso della sanità siciliana prevede sia il principio di libera scelta delle cooperative erogatrici del servizio, naturalmente tra quelle accreditate dall’Assessorato regionale alla Salute, che dispongono di operatori, medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi professionisti, oltre che macchinari ed esperienza consolidata per prendersi carico anche dei casi più difficili.”

Tale modello di cure a casa rappresenta una e vera rivoluzione per la sanità siciliana, perché consente un monitoraggio continuo dello stato di salute del paziente, e permette un intervento tempestivo in caso di variazioni nei sintomi o nel quadro clinico. Contribuisce inoltre, a una forte riduzione dello stress, perché trasferirsi in un ambiente ospedaliero può essere sconvolgente per molti pazienti. Le figure chiave di questo tipo di servizio sono gli infermieri, fondamentali per l’amministrazione di farmaci, la gestione delle terapie, il monitoraggio dei sintomi e la fornitura di cure di base, gli assistenti sociali, che aiutano a coordinare i servizi e le risorse necessarie per il benessere complessivo del paziente; i terapisti, indispensabili per le terapie fisiche, occupazionali o del linguaggio a domicilio per aiutare i pazienti a recuperare la funzionalità. Insomma, tutte figure esperte e selezionate con cura.

Luogo: Hotel delle fontane, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.