Uno straordinario viaggio musicale tra le colonne sonore dei più famosi film Walt Disney. È lo spettacolo “Magiche Armonie del Natale”, che lo scorso 30 dicembre ha riunito un gremito pubblico di bambini e adulti nella monumentale struttura del Duomo di Taormina, Parrocchia San Nicolò di Bari.



Introdotte dal racconto coinvolgente dell’attore Francesco Maria Attardi, le musiche sono state eseguite magistralmente dalla Catania Philharmonic Orchestra diretta dal M° Alessandra Pipitone.



Da “Il re Leone” a “La Bella e la Bestia”, a “Coco” e “Frozen”, passando anche per classici come “Un po’ di zucchero”, il repertorio proposto ha immerso, sia i più piccoli che i loro accompagnatori, in un’atmosfera incantata.



L’evento, inserito nel programma Natale a Taormina “Accendi i Tuoi Sogni”, è stato organizzato dalla Cardinali Production con la direzione artistica di Nuccio Anselmo.



“È uno spettacolo che piace sia ai bambini che agli adulti- spiega il Direttore artistico Nuccio Anselmo- e molto adatto a questo periodo natalizio che ci vuole tutti un po’ sognanti, oltre che più inclini alla condivisione autentica di esperienze piacevoli. Il nostro programma è stato studiato per un pubblico variegato, e propone appuntamenti per tutti i gusti”.



A proposito, sabato 25 gennaio, al Palacongressi di Taormina, andrà in scena Cavalleria Rusticana, Opera lirica di Pietro Mascagni.







