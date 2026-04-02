Ancora sorrisi, l’1 aprile scorso, nelle corsie dei reparti pediatrici del nosocomio Peloritano “G. Martino” di Messina. L’ennesimo evento organizzato dal gruppo “Il Fagottino Solidale”, di concerto con i Primari Proff. Romeo e Chimenz e con gli staff dei medici pediatrici strutturati, ha permesso di visitare i piccoli eroi ricoverati nei padiglioni pediatrici del Policlinico, regalando tanti sorrisi, e veri attimi di spensieratezza a loro e alle loro famiglie. L’Associazione InCanto di Adriano ODV e Bubusettete di Furci Siculo hanno attivamente collaborato, una nella realizzazione di oggettini da lasciare ad ogni piccolo degente, l’altra per la Mascotte PeppaPig, che ha raccolto inaspettati consensi creando nei bimbi ospedalizzati momenti di vera emozione, corse, abbracci, selfie e pure qualche lacrimuccia.





Contenta la Responsabile e instancabile animatrice de “il Fagottino”, Veronica Diniz Nunes, che in proposito ha dichiarato: “Il nostro gruppo è alla continua ricerca di soluzioni per raggiungere chi è in difficoltà, con una carezza, un segno, anche sia solo un sorriso; siamo in costante aumento di membri ed amici sostenitori, che ci supportano generosamente in ognuna delle nostre richieste di aiuto, sempre rivolte alle categorie deboli e fragili della nostra quotidianità. Quest’ultimo appello, per le ricorrenze Pasquali del 2026, per i giovanissimi ricoverati al Policlinico, non poteva passare inascoltato, e abbiamo raccolto più partecipazione di ogni rosea previsione, permettendoci di poter allestire un doppio evento: prima il grande Ospedale Universitario di Messina e poi anche il Sirina di Taormina, ove ci sono altri “fagottini” (chiamo così i nostri piccoli eroi in corsìa) con i loro pigiamini che ci aspettano”.





E a tal proposito saranno proprio i reparti pediatrici delicatissimi del Nosocomio Taorminese “Sirina”, la prossima tappa delle gioiose visite della bella realtà associativa santateresina, che ormai da quasi sei anni opera silenziosamente a favore delle categorie deboli e fragili della nostra società, e che è riuscita ad essere presente anche in posti come Madagascar, Ucraina, Senegal, e negli Ospedali e strutture protette della Sicilia Orientale, tutti obiettivi nobili, sebbene il core business de “il Fagottino Solidale” resti lo scambio solidale e il mutuo soccorso tra i membri iscritti al gruppo.





Questo ormai avviene in perfetta sintonia, allargando l’idea iniziale (donare tutto il necessario per far ricoverare una quasi mamma e far nascere in serenità e tranquillità ogni bimbo) a scambi di informazioni per le famiglie, orari pediatri, consigli, avvisi, giorni di mercato, ricerca idraulici, disponibilità di badanti, ecc. Tanto che il Fagottino, oggi è più che altro una radicata e potente Community, che opera sui social, in rete con altre realtà aventi finalità simili.

Luogo: Ospedale G.Martino Policlinico , Gazzi, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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