Il lungometraggio sarà proiettato ad Agrigento il 3 e 4 novembre, con spettacoli alle 18:30 e alle 21:00. Martedì, alle 17:30, l’incontro con gli autori, i registi e i rappresentanti delle istituzioni. Grazie alla collaborazione con F.lli Patti Autolinee, mercoledì sarà disponibile un servizio gratuito di trasporto per gli anziani e per chi ha difficoltà negli spostamenti.



Cresce l’attesa per Tradimento e Potere, il film dedicato alla storia di Gaetano Guarino, farmacista e sindaco di Favara assassinato il 16 maggio 1946, dopo appena 65 giorni alla guida dell’amministrazione comunale. Il lungometraggio arriverà al Cinema Concordia di Agrigento martedì 3 e mercoledì 4 novembre, con due spettacoli al giorno, alle 18:30 e alle 21:00. L’interesse intorno all’iniziativa è significativo e, proprio per consentire a tutti di organizzare la propria partecipazione, gli organizzatori invitano il pubblico a prenotare il biglietto quanto prima, senza aspettare gli ultimi giorni.





Ad aprire il programma sarà, martedì 3 novembre alle 17:30, un incontro con gli autori, i registi, i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, i giornalisti e le personalità del mondo culturale. Un’occasione per presentare il progetto cinematografico e ripercorrere una delle pagine più drammatiche della storia di Favara nel secondo dopoguerra.

Ma l’iniziativa guarda anche a chi, per ragioni legate all’età o alle difficoltà negli spostamenti, potrebbe rinunciare a raggiungere la sala cinematografica. Grazie alla collaborazione con Patti Autolinee, mercoledì 4 novembre sarà infatti messo a disposizione un pullman gratuito per consentire agli anziani e alle persone con difficoltà di movimento di assistere alla proiezione delle 18:30 al Cinema Concordia.

Una scelta che nasce dal significato stesso del film e dal legame con la città di Favara in cui è ambientato. “Tradimento e Potere appartiene a Favara”, sottolinea Stefano Vinciguerra, ideatore e sceneggiatore dell’opera, oltre che uno dei registi con Dino Patti, Lilia Alba e Rino Vetro. “Mi è sembrato quindi opportuno pensare anche alle persone anziane, che potrebbero avere il piacere di vedere sul grande schermo la storia di Gaetano Guarino. Alcuni hanno vissuto quel periodo drammatico, altri ne hanno conservato il ricordo attraverso le testimonianze e i racconti delle proprie famiglie. È importante dare anche a loro la possibilità di partecipare a questo momento, perché la storia raccontata nel film fa parte della memoria della nostra comunità”.

I dettagli relativi alla partenza del pullman e alle modalità di prenotazione: Per raggiungere il cinema Concordia è previsto un servizio di pullman per giorno 4 novembre con partenza alle ore 17:30 da piazza Itria, alle 17:35 da piazza della Libertà (Conzu) e alle 17:40 da corso Vittorio Veneto (Scaletta). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare le F.lli Patti Autolinee al numero 0922 31222.





Prodotto dall’Associazione culturale Città Aperta, Tradimento e Potere è un lungometraggio della durata di circa due ore, nato per riportare all’attenzione del pubblico la vicenda umana e politica di Guarino, il sindaco che cercò di portare avanti il proprio impegno amministrativo in un clima segnato da forti tensioni sociali e politiche.

Alla realizzazione hanno contribuito oltre 230 persone tra attori, figuranti, tecnici e collaboratori. Il film è stato prodotto senza finanziamenti pubblici, grazie all’impegno di quanti hanno creduto nel progetto, e ha coinvolto Favara e altri centri del territorio durante le riprese.

Il percorso cinematografico ha già ottenuto Menzioni d’Onore, al Festival Internazionale del Cinema di San Giovanni, Cefalù Film Festival e oltre alla selezione per la quarta edizione del Tropea Film Festival e Altavilla Film Festival.

Le proiezioni al Cinema Concordia rappresentano un’occasione per riportare sul grande schermo una vicenda che appartiene alla storia di Favara, mantenendo viva la memoria di Gaetano Guarino e di un periodo che ha segnato profondamente la comunità.





L’invito è rivolto a tutti. Chi desidera vedere il film è invitato a prenotare subito il proprio biglietto, scegliendo tra gli spettacoli di martedì 3 e mercoledì 4 novembre, alle 18:30 e alle 21:00. Organizzarsi per tempo significa evitare di ridursi all’ultimo momento e avere la possibilità di partecipare a un appuntamento cinematografico dedicato alla storia e alla memoria del nostro territorio.

I biglietti sono acquistabili online attraverso la piattaforma ufficiale del cinema Concordia: Prenota il biglietto per “Tradimento e Potere” oppure direttamente al cinema concordia.

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