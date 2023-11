Giovedì 30 novembre dalle ore 17 alle ore 20 nel Teatro Collegio San Giuseppe di Torino, in via San Francesco da Paola 23, il sodalizio “Dumsedafe” organizza un convegno sul tema “Il fine vita”, con il patrocinio, fra altri enti, dell’Accademia di Medicina di Torino.

Il tema merita sempre più di essere approfondito ed esaminato in tutti i suoi diversi aspetti e si prende con soddisfazione atto che – a fronte dell’ennesimo caso, quello inglese, al quale, nei giorni scorsi, i media hanno dedicato particolare attenzione – la locuzione “fine vita” ha raggiunto le case di tutti noi.

Il recente caso, come sopra assurto agli onori della cronaca, conferma che è doveroso prendere coscienza di un problema di enorme pregnanza troppo spesso disatteso e discriminato.

Con specifico riferimento al contesto torinese, si riconosce alla Fondazione Faro di essersi presa, e di continuare a prendersi, cura in modo globale ed ottimale dal punto di vista sanitario dei pazienti nel percorso terminale della malattia e, con essi, delle loro rispettive famiglie letteralmente travolte da quanto accade.

Cinque autorevoli relatori hanno accettato l’invito a comunicare la loro esperienza in ordine agli aspetti sanitari, legali, etici e spirituali che sottendono al “fine vita”. Si tratta di Mario Maritano, Primario Emerito, Città della salute e della scienza di Torino, Alessandro Valle, Direttore sanitario Fondazione Faro, Torino, Giulia Facchini, Avvocato, esperta in diritto civile, Paolo Mirabella, Professore di Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede Cottolengo, Torino, don Paolo Fini, Delegato arcivescovile per gli assistenti spirituali e religiosi delle aree sanitarie e sociosanitarie. Saranno moderati dalla professoressa Maria Pia Schieroni, che ha avuto modo di maturare un’esperienza professionale specifica in questo ambito e che ha curato la scelta degli argomenti di ciascun intervento.

Luogo: Teatro Collegio San Giuseppe, Via San Francesco da Paola, 23, TORINO, TORINO, PIEMONTE

Data Inizio: 30/11/2023

Data Fine: 30/11/2023

Ora: 17:00

Artista: Accademia di Medicina di Torino

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.