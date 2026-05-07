43° anno n.1889 -Il Giornale di Cefalù -7-5-2026 – “Strega comanda colore”

Un sottile “gioco” tra una mamma ed una figlia che da 10 anni vive in stato vegetativo: Adele – Simona Malato – e Luisa – Chiara Peritore. Le domande: Tutto è vivo tranne i fiori. Perchè? – Mamma io esisto? Strega comanda colore? – “Se son fiori… moriranno” ha concluso al Teatro Cicero la rassegna “Cosa porta il vento”, ideata da Tiziana Giordano d’intesa con l’Amministrazione Comunale. Intervista all’autore e regista Rosario Palazzolo.





Il suo nome è inserito nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, “Aedo dell’Etna”, il credo: l’idioma siciliano è una lingua in continua evoluzione. Poeta e cantautore, tiene corsi di lingua e cultura siciliana, autore di oltre 20 libri, l’ultimo: “Vademecum su grammatica e ortografia siciliana. Intervista al poeta e cantautore Alfio Patti.





La sospensione, la leggerezza, la profondità e la trasparenza. L’acqua come origine, il corpo come racconto, la mente come paesaggio invisibile. A cura di “Fuori Orario” al Bastione una collettiva d’arte di Angela Galante, Laura Pitingaro e Florinda Cerrito “zolletta”: “Hydrophilic” – Custodi dell’acqua. Interventi della fotografa Angela Galante e del critico d’arte Salvatore Tedesco.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1889 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 7 maggio 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale youtube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

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