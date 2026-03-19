43° anno n.1882 -Il Giornale di Cefalù -19-3-2026 – Il regista Tornatore… a Scuola a Cefalù

Ho semplicemente raccontato delle storie, in fondo poche storie, i veri grandi Pirandello e Verga ne hanno raccontate tantissime, e ancora oggi possiamo scoprirle e riviverle. Il regista Giuseppe Tornatore incontra i ragazzi dell’Istituto Tecnico Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato. L’intervento di Tornatore e della dirigente Antonella Cancila.

22 e 23 marzo – Referendum Giustizia – elettori, sezioni, presidenti e novità.





“Mare di ruggine” per la Rassegna di teatro “Cosa porta il vento”: è una favola raccontata ad un bambino che, però, non è una favola ma una storia vissuta veramente per 5 generazioni da operai dello stabilimento Ilva di Bagnoli. Intervista al regista ed interprete Antimo Casertano.

A cura di BCsicilia e della sezione del CAI è stato presentato: La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in Memoria di Giovanni Mannino, a cura di Alfonso Lo Cascio e Antonino Filippi. Il volume raccoglie il contributo di 19 studiosi. Interventi di Valentina Portera, presidente della sezione di Cefalù di BCsicilia, del presidente del Club Alpino Josè Gugliuzza e dell’archeologo Antonino Filippi.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1882 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 19 marzo 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.





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