43° anno n.1879 -Il Giornale di Cefalù -26-2-2026 – Web: storie di solitudine

Il paradosso del web, ci avvicina mantenendo la distanza. Non possiamo fare a meno del mondo digitale ma, pur avendo 1000 followers i ragazzi si sentono soli e chiedono aiuto all’intelligenza artificiale. Siamo però venuti al mondo per relazionarci sentendo la “puzza”, l’odore degli altri. Intervista al neurologo Michele Gennuso.

Il progetto musicale “Celia” inaugura l’1 marzo al Teatro Cicero la terza edizione della rassegna “Cosa porta il vento”, produzione Circo dell’Avvenire. Il “concerto” da cui è nato anche un album, premio Siae, è frutto di una ricerca sulle rime del poeta monrealese del 1500 Antonio Veneziano, uomo di grande cultura, finito 2 anni in carcere, i rapporti con l’autore del Don Chisciotte, Cervantes, e quelli – tutti da dimostrare – con Shakespeare. Intervista maestro Maurizio Curcio e direttore artistico Tiziana Giordano.





La conclusione della mostra “Rosso Mediterraneo” al Santa Caterina, inaugurata a fine gennaio in occasione della presenza a Cefalù del Presidente della Repubblica Mattarella, momento utile per conoscere pensieri, aneddoti, stili dell’artista Michele Canzoneri e dalla presidente della Fondazione Accademia Via Pulchritudinis Cettina Militello l’impegno a favore delle donne, della pace, il dialogo e la conoscenza, così come voluto da mons. Crispino Valenziano.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1879 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 26 febbraio 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

