43° anno n.1888 -Il Giornale di Cefalù -30-4-2026 – Parcheggi e Viabilità

Parcheggi liberi, trasporti pubblici, viabilità, controlli della qualità dei lavori. Le proposte di Forza Italia. Intervista Zeudi Cimino.

“Una battaglia di giustizia”. Lo sciopero dei medici dell’Ospedale Giglio per l’adeguamento della retribuzione ai colleghi del Servizio Sanitario Nazionale, il riconoscimento dell’anzianità di servizio ed il rinnovo del contratto integrativo. Intervista al sindaco Daniele Tumminello. “Se son fiori moriranno”, con le rappresentazioni del 3 e 4 maggio al Teatro Cicero si conclude la terza edizione della rassegna di teatro contemporaneo “Cosa porta il vento”. Interviste autore e regista Rosario Palazzolo e direttore artistico Tiziana Giordano.





Sostenibilità ambientale, tutela, protezione, educazione al consumo, energie rinnovabili. Per Earth Day incontro al Comune con le Scuole. Interventi dirigente scolastica Antonella Cancila e Alessio La Martina, Centro Assistenza Bollette (CAB).

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1886 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 30 aprile 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale youtube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

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