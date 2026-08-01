Mille euro dalla Regione siciliana per gli eventi estivi di Palazzolo Acreide, Comune montano del Siracusano. Un affronto, secondo il sindaco, Salvatore Gallo, fresco di ingresso in Sud chiama Nord e pronto a scendere in campo sotto le insegne di Cateno De Luca nella corsa per un seggio all’Ars. E quegli spiccioli, che Gallo assicura di voler restituire, hanno, nella tesi del vulcanico primo cittadino, il sapore di uno schiaffo politico da parte della presidenza della Regione e della deputazione siracusana del Centrodestra.

“Palazzolo non ha un deputato”

“Palazzolo non ha il deputato regionale”, è uno dei passaggi più significativi del suo intervento. Gallo sostiene che il territorio sarebbe penalizzato perché non avrebbe un rappresentante politico di riferimento all’interno dell’Ars capace di intercettare risorse per il Comune. “È iniziata la campagna elettorale”, ha detto il sindaco, collegando la distribuzione dei contributi agli equilibri politici e alle prossime competizioni elettorali.

Le altre risorse

Nel mirino finiscono anche gli importi destinati ad altri Comuni per manifestazioni ed eventi. Gallo ha citato il caso di Melilli – Comune di cui è sindaco il deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta – che avrebbe ottenuto 20 mila euro per “La Terrazza degli Iblei e il Festival di San Sebastiano”, e quello di Nicosia, finanziata con 20 mila euro per la Festa del Cannolo. Tra gli esempi portati dal sindaco anche Noto, con 15 mila euro per l’Infiorata, Pachino – tradizionale bacino elettorale del parlamentare forzista Riccardo Gennuso – con 15 mila euro per i festeggiamenti dell’Assunta e di San Francesco di Paola, e Aragona, con 15 mila euro per la Sagra della salsiccia. Gallo ha inoltre richiamato i 14 mila euro destinati a Solarino – amministrato dal deputato regionale del Pd, Tiziano Spada – per la corsa dei carroccioli.

Il confronto

Il confronto tra queste cifre e i mille euro assegnati a Palazzolo è diventato il cuore della polemica. Secondo il sindaco, non si tratterebbe soltanto di una diversa valutazione delle iniziative, ma del risultato di una logica politica che favorirebbe i territori più vicini alla maggioranza regionale. Gallo ha rivendicato il valore dell’estate palazzolese, definendo Palazzolo una realtà con un’offerta culturale di livello e sostenendo che il Comune continuerà comunque a organizzare gli eventi previsti senza dipendere da contributi regionali giudicati insufficienti. La vicenda dei mille euro diventa così un nuovo fronte di contrapposizione: Gallo accusa la Regione di una distribuzione delle risorse condizionata dagli equilibri politici

La replica di Gennuso: “sindaco smemorato”

“Leggo con sorpresa le dichiarazioni del sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, che si è detto persino disposto a rispedire al mittente il contributo assegnato dalla Regione Siciliana. Chi amministra una comunità dovrebbe guardare al quadro complessivo degli interventi e non limitarsi a quella che personalmente ritengo una sterile polemica politica”. Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che replica al primo cittadino di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo.

“Se il sindaco ritiene insufficienti alcune risorse è legittimo che lo dica, ma avrebbe anche potuto manifestare apprezzamento per l’attenzione che il Governo Schifani ha riservato in questi anni a Palazzolo Acreide. Penso, ad esempio, ai 150 mila euro destinati alla sistemazione della Strada dei Tre Santoni, un intervento importante per il territorio e attualmente in corso d’opera, così come ai numerosi finanziamenti arrivati nel corso degli anni per la cultura, le attività produttive e per le iniziative di promozione della Sicilia. Su tutto questo, però, non ho sentito e nemmeno letto o sentito una sola parola di ringraziamento. Ritengo sia più corretto e opportuno valutare l’insieme delle risorse ottenute e riconoscere il lavoro svolto quando porta benefici concreti alla propria comunità”.

“Ho la sensazione – conclude Gennuso – che la campagna elettorale sia già iniziata e che si sia scelto di ricercare visibilità attraverso una contrapposizione continua con il Governo regionale, discriminando il lavoro portato avanti dal Presidente Renato Schifani e sminuire l’impegno a favore di Palazzolo Acreide