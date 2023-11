Ripudio della guerra, attenzione al sociale, rispetto della persona, divisione dei poteri, autonomie locali, immigrazione, libertà di arte, scienza, insegnamento. La lungimiranza dei padri costituenti – Auser, la prof.ssa Nella Viglianti “legge” la Costituzione.

“Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire” dura replica del consigliere Angela Fatta alla risposta dell’Amministrazione Comunale ad una interrogazione sulle condizioni di sicurezza ed i parcheggi a pagamento del tratto di strada di via Roma a doppio senso di marcia tra via dei Mulini e via Martoglio.

Ognuno affronta i suoi percorsi per le proprie motivazioni. “Il mio è un cammino materiale di escursioni e sentieri ed è anche un cammino interiore. Si parte da soli e si torna con tanti amici”. Iniziativa della sezione di Cefalù del CAI – presidente Caterina Provenza -.alla Fondazione Mandralisca. Santiago de Compostela – 940 km compiuti in 38 giorni da Benedetto Bonomo.

Per tanti anni Direttore di Istituti Italiani di Cultura, ha cominciato a percorrere i Paesi della Mitteleuropa con accanto la piccolissima figlia Corinna. L’Italia più grande è all’Estero. “Il viaggio più lungo” romanzo-saggio di Teresa Triscari con gli interventi di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale e Valentina Portera, presidente della sezione di Cefalù di BCsicilia.

Il Giornale di Cefalù – n.1768 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 9 novembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.