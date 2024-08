Il “negro” più popolare tra i migranti di Palermo, il mediatore culturale, il giornalista che vuole fare conoscere gli altri popoli e le loro problematiche in tutto il Paese.

È un italiano più italiano degli italiani Stefano Edward, il palermitano figlio di migranti Tamil che si sono trasferiti nel capoluogo siciliano e che qui hanno trovato una casa e la possibilità di creare una famiglia.

La sua vita piena di avventura nel cercare di mettere d’accordo tutte le esigenze dei migranti di Palermo con i politici locali e nazionali sono raccontate nella puntata 38 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso della puntata si è parlato di: come un italiano di colore può subire razzismo in una città come Palermo – piena di fascisti dichiarati e che si ritiene allo stesso tempo “tollerante” -, come Michael Jackson sia ancora oggi un mito per gli asiatici e del rapporto di Stefano con l’ex sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, considerato come simbolo della multiculturalità.

Nel corso della registrazione del podcast è stata fatta anche una telefonata con il Garante dei detenuti di Palermo Pino Apprendi, anche lui punto di riferimento umano e politico per Stefano Edward.

